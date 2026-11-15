Ronaldinho Gaúcho regressa aos relvados com o Ravenna aos 46 anos
O brasileiro Ronaldinho Gaúcho regressou hoje aos relvados, aos 46 anos, após ter deixado o futebol profissional há onze, e foi titular no Ravenna, na receção ao Forli, em jogo do terceiro escalão de Itália.
Ronaldinho Gaúcho suspendeu a reforma e assumiu em campo o papel de embaixador e acionista do clube italiano, a competir na Série C (3.º escalão) e foi o principal responsável da enchente verificada no Estádio Bruno Benelli.
O Ravenna venceu o Forli por 2-0, com golos de Giulio Donati, aos 36 minutos, e Simone Rabbi, aos 58, e foi dos pés do 'bruxo', de estilo inconfundível, que nasceu a jogada do primeiro golo. Ronaldinho Gaúcho foi substituído ao intervalo.
O internacional brasileiro, Bola de Ouro em 2005, que deixou a sua marca no FC Barcelona e no AC Milan, entre outros, regressou à competição onze anos após se ter despedido, como profissional, em 2015, ao serviço do Fluminense.
Num estádio com cerca de 6.500 espectadores, e muita comunicação social, o número dez espalhou sorrisos e magia, com algumas jogadas de inigualável capacidade técnica, antes de ser substituído já com alguns sinais de fadiga.
Com 14 jornadas disputadas, o Ravenna segue na terceira posição da Série C, com 32 pontos, a seis do líder Spezia, enquanto o Forti é 15.º, com 15.