A Europa dos kits e da liderança ausente

Ando preocupado. Não sou dado a anunciar guerras ao pequeno-almoço nem a encontrar conspirações em cada comunicado. Mas também não quero confundir serenidade com distração. Há uma inquietação que cresce quando se acumulam sinais de vulnerabilidade e escasseiam explicações políticas à altura deles.

Vejo a Proteção Civil recomendar kits de emergência: água, alimentos, lanternas, pilhas. Faz sentido. Na Madeira, sabemos que uma catástrofe não pede licença. Amigos alemães falam-me da insistência das mesmas campanhas no seu país. A União Europeia reforça a preparação para as primeiras 72 horas de uma crise. Tudo isto é prudente e nada disto prova uma guerra iminente. O que me preocupa é a facilidade com que aprendemos o conteúdo da mochila e a dificuldade em perceber o rumo do continente.

Se nos pedem autonomia para três dias, gostaria de saber que autonomia tem a Europa para os próximos anos. Quem assegura a nossa defesa? Que dependências estamos a reduzir? Como protegemos a energia, a alimentação e as infraestruturas digitais? Onde está a voz política capaz de explicar estas escolhas sem nos tratar como crianças impressionáveis?

As ameaças de bomba a aviões e os ataques informáticos aos sistemas de refrigeração de supermercados aproximam a insegurança da vida quotidiana. Ameaças não são bombas confirmadas, nem a existência de ciberataques identifica automaticamente os seus autores. Revelam, porém, vulnerabilidades concretas. Ligámos tudo à rede e habituámo-nos a confundir ligação com segurança. Um supermercado também se pode tornar uma frente de perturbação sem que um único soldado atravesse uma fronteira.

A Finlândia reforçou a sua fronteira com a Rússia através de uma vedação destinada, designadamente, a enfrentar a instrumentalização de movimentos migratórios. Essa vedação não trava um exército, mas mostra como mudou a perceção de segurança. E obriga-me a perguntar se a Europa está a conduzir os acontecimentos ou apenas a aprender a reagir-lhes. Não sei se estamos a aproximar-nos de uma escalada que ninguém deseja. Sei que decisões desta dimensão exigem esclarecimento, escrutínio e liderança. A paz também depende da capacidade de defesa. Mas defender a paz exige saber onde se quer chegar, o que se está disposto a arriscar e como evitar que cada resposta prepare a crise seguinte.

A saída antecipada de Christine Lagarde do BCE está anunciada. As leituras sobre o calendário francês e as conveniências da sucessão pertencem ao campo da interpretação. Não conheço os bastidores. Conheço a sensação, cada vez mais incómoda, de que o cidadão europeu é frequentemente informado depois de os entendimentos essenciais estarem feitos.

É aqui que sinto a falta de um Líder. De alguém capaz de unir sem apagar diferenças, assumir escolhas difíceis e responder por elas. Temos cargos, presidências, comissários e cimeiras. Continuo à procura de uma voz que consiga dizer aos europeus o que nos une e por que razão vale a pena defendê-lo em conjunto. Perdeu-se!

Quero uma Europa unida e diversa, com respeito pelas suas nações. A integração tem de ser compreendida e democraticamente consentida. Uma federação construída por sucessivos factos consumados arrisca-se a afastar precisamente aqueles de quem depende a sua legitimidade.

Também quero um país que defenda a maioria dos seus cidadãos. A maioria que trabalha, paga impostos, cria filhos e tenta organizar a vida sem assessores nem acesso aos gabinetes. Essa maioria contém pessoas muito diferentes e merece representação efetiva, com respeito pelos direitos de todos. Não pode ser lembrada apenas quando chega a fatura ou a campanha eleitoral.

Cansa-me o moralismo instalado sob a etiqueta do wokismo. A defesa da dignidade humana merece melhor do que uma competição de superioridade moral. E uma política que censura a forma como as pessoas exprimem o mal-estar, sem compreender as suas causas, facilita o trabalho à extrema-direita. Depois espanta-se com as urnas.

Entretanto, há famílias ucranianas e russas a enterrar os seus, numa guerra cuja responsabilidade pela invasão cabe à Rússia. O sofrimento dos civis em Gaza exige a mesma seriedade moral. Os crimes do Hamas não absolvem o Governo israelita pelas suas decisões, e condenar essas decisões não atribui ao Hamas qualquer superioridade ética. Quanto a Trump, custa-me confiar numa política em que o negócio parece tantas vezes preceder o compromisso. Quer seja na Venezuela quer seja no Irão. A Europa precisa de aliados, mas também de capacidade própria. Nenhum continente deve entregar a tranquilidade dos seus filhos ao humor de uma liderança estrangeira, ou por falta dela.

Vivo num paraíso. A Madeira oferece-me uma segurança que valorizo profundamente. Mas sou pai, e a tranquilidade da minha ilha não responde a todas as perguntas sobre o futuro dos meus filhos. Quero que possam viver num país capaz e numa Europa que tenha mais para lhes oferecer do que instruções de sobrevivência.

Prepararei o kit. Aos responsáveis políticos peço que preparem um futuro.

As pilhas iluminam uma casa. Para dar rumo à Europa, é preciso outra espécie de energia.