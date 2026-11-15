ARAE e Universidade da Madeira promovem III Encontro Regional de Administração Educacional

A Associação Regional de Administração Educacional (ARAE) e a Universidade da Madeira promovem, nos dias 16 e 17 de Novembro, o III Encontro Regional de Administração Educacional, que terá lugar no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal.

Sob o tema 'A Desumanização da Educação? Administração Educacional e A(u)tores Educativos perante Novos Desafios', o encontro reunirá investigadores, dirigentes escolares, docentes, educadores e outros profissionais da educação para refletir sobre os desafios emergentes que se colocam às escolas e aos sistemas educativos. Em debate estarão temas como a fusão do 1.º e 2.º ciclos, a inclusão, os direitos humanos, a ética, a diferenciação pedagógica e os resultados do PISA.

O programa tem início às 9h00 de segunda-feira, com a sessão de abertura, que contará com intervenções da presidente da Associação Regional de Administração Educacional (ARAE), da chefe de divisão do pelouro da educação da Câmara Municipal do Funchal e do reitor da Universidade da Madeira. Às 9h30, terá lugar a conferência de abertura, proferida por Domingos Fernandes, subordinada ao tema 'Questões Críticas para Melhorar a Escolaridade Obrigatória: Estrutura, Pedagogia, Currículo e Avaliação'. Às 11h30, Daniela Ferreira abordará a temática da inclusão. Durante a tarde, o painel 'A Voz dos A(u)tores' reunirá Bernardo Gouveia, Sandra Ferraz e Ana Graça Cró, seguindo-se, às 15h45, a conferência de Carlos Estêvão, dedicada aos direitos humanos.

No dia 17 de Novembro, os trabalhos terão início às 9h00 com o painel 'Ética e Diferenciação Pedagógica', que contará com a participação de Liliana Rodrigues e Fernanda Gouveia. Às 11h00, Teresa Teixeira Lopo apresentará uma conferência dedicada aos resultados do PISA. O encerramento do encontro estará a cargo de João Estanqueiro, pelas 12h30. Todas as sessões incluem momentos de debate e interação com os participantes.

Num contexto em que as exigências de qualidade, inovação, prestação de contas e eficiência assumem crescente relevância, o encontro convida à reflexão sobre a forma como as escolas podem responder aos desafios contemporâneos, preservando a sua dimensão humana e valorizando o papel das crianças e dos alunos, dos docentes, das lideranças escolares e das comunidades educativas na construção de uma educação mais justa, inclusiva e participativa.

Mas há mais na agenda desta segunda-feira, 16 de Novembro:

11h30: Emanuel Câmara, deputado à Assembleia da República pelo PS, promove uma conferência de imprensa, na sede regional do partido;

15h00: Conferência de imprensa do Chega-Madeira, em Água de Pena, Machico, junto ao entreposto da SONAE

18h00: O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, participa no lançamento oficial do Almanaque 'PEF 2027', promovido pelo Posto Emissor de Radiodifusão do Funchal. A cerimónia será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás Martins, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

Principais acontecimentos registados no dia 16 de Novembro. Dia Internacional da Tolerância, Dia Internacional da Dieta Mediterrânica e Dia Nacional do Mar:

1831 -- Morre, aos 51 anos, Carl von Clausewitz, general alemão, autor da obra Vom Kriege (1832; Sobre a Guerra), um dos clássicos mais respeitados sobre estratégia militar.

1853 - Começa a regência de D. Fernando II, na menoridade do filho, D. Pedro V.

1869 - Inauguração oficial do Canal do Suez, no Egito.

1909 - A Liga Portuguesa de Futebol inscreve-se na FIFA.

1933 - São publicadas as bases orgânicas da Ação Católica Portuguesa.

- Os Estados Unidos estabelecem relações diplomáticas com a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1943 -- Morre, com 43 anos, o ministro português das Obras Públicas Duarte José Pacheco.

1945 -- Trinta e sete países reúnem-se em Londres, Inglaterra, para assinar o ato constitutivo da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Entra em vigor a 04 de novembro de 1946, e foi ratificado por vinte países.

1949 -- Morre, aos 50 anos, o poeta popular António Aleixo.

1959 - Estreia-se, na Broadway, o musical de Rodgers e Hammerstein, "Música no Coração".

1964 - O Comité de Libertação da Organização de Unidade Africana (OUA) reconhece o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) a aprova o apoio ao movimento.

1973 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprova o convite à recém-formada República da Guiné-Bissau para participar na III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

1983 -- Morre, com 58 anos, a novelista brasileira Janet Clair, autora das principais telenovelas brasileiras dos anos 1960-1970.

1985 - É inaugurado, no Hospital da Universidade de Coimbra, o laboratório de fecundação "in vitro" e transferência de embriões.

1986 - As eleições nacionais do Brasil dão a vitória ao Movimento Democrático Brasileiro, de José Sarney.

1988 - O Partido Popular Paquistanês, de Benazir Bhuto, vence as eleições no país.

1989 - Portugal assume a presidência do Conselho da Europa.

1990 - James Baker, secretário de Estado norte-americano, visita a Europa procurando apoio para a proposta de resolução submetida à Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê o uso da força na resposta à invasão do Kuwait pelo Iraque.

1991 - O sindicalista José Luís Judas demite-se do Partido Comunista Português, em desacordo com o facto de o partido querer expulsar os militantes Barros Moura, Raimundo Narciso e Mário Lino por atitudes e posições que considera anti-partidárias.

1994 - António Champalimaud readquire, por 37 milhões de contos (185 milhões de euros), 80 por cento do Banco Pinto e Sotto Maior.

1999 - Ana Vidigal recebe o Prémio Maluda de Pintura 99.

2000 - O Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, visita o Vietname, a primeira de um Presidente norte-americano desde o final da guerra entre os dois países.

2002 - As autoridades espanholas detêm o comandante do petroleiro Prestige, por desobediência, atentado aos recursos marinhos e ao meio ambiente.

2003 - É inaugurado o Estádio do Dragão, no Porto. Joga-se o FC Porto-FC Barcelona, jogo que os portuenses ganham por 2-0. Estreia-se o Argentino Messi, com 16 anos, entrando a 14 minutos do fim.

- Eleições gerais na Catalunha, em Espanha, dão a vitória à coligação de esquerda Convergència I Unió.

2005 -- A escritora Lídia Jorge vence o prémio do público atribuído pelo 18.º Salão de Literatura Europeia de Cognac, em França.

- Morre, com 89 anos, Henry Taube, químico norte-americano nascido na Canadá, Prémio Nobel da Química em 1983.

2006 - O ministro da Justiça, Alberto Costa, anuncia que o governo aprovou a versão final da proposta de revisão do Código de Processo Penal.

- O Papa Bento XVI e a Cúria Romana reafirmam os valores do celibato para os padres, rejeitando qualquer possibilidade de ordenação ou readmissão de sacerdotes casados.

- Um juiz de Montevideu ordena a prisão do antigo ditador uruguaio, Juan Maria Bordaberry, e do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do regime militar, Juan Carlos Blanco, para serem julgados pelo assassínio de opositores em 1976.

- Morre, com 94 anos, Milton Friedman, economista e escritor norte-americano, Prémio Nobel da Economia em 1976, mentor da Escola de Chicago, referência das políticas de desregulamentação, autor de "História Monetária dos Estados Unidos", sobre a grande crise de 1929.

2007 - O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, recebe o Prémio Internacional Conde de Barcelona, numa cerimónia presidida pelo rei Juan Carlos de Espanha, no Mosteiro Real de Santa Clara de Pedralbes, na capital da Catalunha.

- O Nacional da Madeira inaugura a Cidade Desportiva do Nacional, no Sítio da Choupana, no Funchal, Madeira.

2008 - O Governo iraquiano aprova um acordo de segurança com os Estados Unidos que prevê a retirada total das tropas norte-americanas do Iraque no fim de 2011.

2009 - Morre, com 79 anos, Edward Woodward, ator britânico de teatro, cinema e televisão, protagonista de "Callan" e de "The Equalizer".

2010 -- A Irlanda entra em negociações com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional para aceder ao apoio financeiro internacional de forma a apoiar as finanças públicas do país, assim com injetar capital dos bancos,

2011 - Milhares de manifestantes invadem o edifício do parlamento na capital do Kuwait, depois das forças de segurança terem reprimido uma manifestação que reclamava a demissão do primeiro-ministro, xeque Nasser Mohammad al-Ahamd Al-Sabah, membro da família reinante, e a dissolução do parlamento.

- A 'troika' dá parecer positivo à segunda avaliação do programa de assistência económica e financeira a Portugal, o que vai permitir o desembolso de uma tranche de oito mil milhões de euros.

- A Audiência Nacional de Madrid, Espanha, condena a 60 anos de prisão o ex-chefe militar da ETA Francisco Garcia Gaztelu, conhecido como "Txapote", pelo assassínio em 2001 do vereador José Javeri Múgica.

2012 - Ventos fortes atingem os concelhos de Lagoa e Silves, no Algarve, provocando 13 feridos, 12 desalojados e cerca de 4.600 pessoas sem energia.

2015 - Começa, em Luanda, o julgamento dos 17 jovens ativistas angolanos, 15 dos quais em prisão preventiva desde junho, acusados de prepararem uma rebelião.

2017 -- Morre, aos 79 anos, José Maria Roque Lino, advogada, fundador do PS e antigo secretário de Estado para a Comunicação Social no segundo Governo de Mário Soares.

2018 - O ex-presidente do BPN Oliveira e Costa é condenado a mais um ano de cadeia, a juntar aos 14 anteriormente aplicados, por abuso de confiança.

- Morre, aos 87 anos, William Goldman, escritor e argumentista norte-americano que escreveu para vários filmes de grande sucesso como "Os Homens do Presidente" ou "O Homem da Maratona".

2019 - O filme português "Technoboss", de João Nicolau, ganha o grande prémio do júri do Festival Internacional de Cinema de Sevilha, Espanha.

- O Sporting revalida o título de campeão europeu de clubes de judo, ao derrotar os russos do Yawara Neva, no pavilhão Multiusos de Odivelas, Lisboa.

2022 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, comunica que a explosão que matou duas pessoas na Polónia "foi provavelmente causada" por um míssil ucraniano, mas ressalva que "não é culpa da Ucrânia", "A Rússia tem a responsabilidade última, uma vez que continua a sua guerra ilegal contra a Ucrânia".

- Morre, aos 67 anos, Francisco Laranjo, artista plástico e professor. A sua obra está representada no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, no Centro Cultural de Macau, na China, e no Institute of Contemporary Arts, em Londres, no Reino Unido, entre outros espaços culturais.

2023 - O socialista Pedro Sánchez é reeleito primeiro-ministro de Espanha pelo parlamento espanhol com uma maioria absoluta de 179 votos a favor dos 350 deputados espanhóis.

2025 - Realizadora portuguesa Laura Carreira é duplamente distinguida nos prémios BAFTA da Escócia com o prémio de Melhor Argumento de Cinema e Televisão e o seu filme, "On Falling", considerado o Melhor Filme de Ficção.

- A judoca Joana Santos conquista a medalha de ouro na categoria -57 kg dos Jogos Surdolímpicos Tóquio2025, Japão, revalidando o título conseguido há três anos em Caxias do Sul, no Brasil.

Este é o tricentésimo vigésimo primeiro dia do ano. Faltam 45 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Que pensar de tudo isto? Em primeiro lugar, que a vida está má para os pobres. Depois, que vivemos todos muito ocupados nisto ou naquilo, inclusive na falta de ocupação". João César Monteiro (1939-2003), cineasta português.