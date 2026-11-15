Madeira com céu muito nublado e chuva fraca

O céu deverá apresentar-se em geral muito nublado em toda a Região, com períodos de chuva fraca, aumentando de intensidade e frequência a partir da tarde, em especial nas terras altas.

O vento será fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h, de Oeste/Sudoeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, nas zonas montanhosas durante a tarde. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura nas terras altas.

No Funchal, o céu também deverá manter-se muito nublado, com períodos de chuva geralmente fraca a partir da tarde. O vento será, em geral, fraco, inferior a 20 km/h, de Oeste/Sudoeste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste entre 1 e 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir do final da manhã. Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com cerca de 1 metro, aumentando gradualmente para 1 a 1,5 metros na parte Oeste da ilha. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus.