Palhinha de regresso no último treino de Portugal antes da Dinamarca

O médio João Palhinha treinou hoje integrado e sem limitações na seleção portuguesa, que defronta no sábado a Dinamarca, em encontro da quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, na última sessão antes do duelo com os dinamarqueses, Palhinha esteve às ordens do selecionador Jorge Jesus, depois de ter falhado o treino de quinta-feira devido a uma síndrome gripal.

Antes da partida em Braga, Jesus contou assim com todos os 27 jogadores convocados, embora o lateral João Cancelo seja baixa certa devido a castigo.

Nos 15 minutos do treino que foram abertos à comunicação social, a equipa de 'quinas' realizou exercícios de aquecimento com e sem bola, com os três guarda-redes a trabalharam à parte nesta fase.

A comitiva lusa viaja até ao Minho durante a tarde e, já no Estádio Municipal de Braga, às 19:45, Jesus e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão do Portugal-Dinamarca, em conferência de imprensa.

O encontro está agendado para as 19:45 de sábado e terá como árbitro o esloveno Rade Obrenovic.

Já com os quartos de final garantidos, a seleção nacional precisa apenas de um ponto para assegurar o primeiro lugar do grupo A4 e o estatuto de cabeça de série nos quartos de final.

Depois desse duelo, Portugal visita Cardiff, na terça-feira, para medir forças com o País de Gales, na despedida do grupo.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Por isso mesmo, de acordo com imprensa desportiva, que cita fonte da Federação Portuguesa de Futebol, todos os jogadores lusos vão entrar em campo com a emblemática camisola '7' do antigo capitão e, durante a partida, também será feita uma homenagem durante o minuto sete.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.