Taxa sobre amortizações da habitação tem fim à vista

Bom dia. A possibilidade de os portugueses deixarem de pagar a comissão pela amortização antecipada do crédito à habitação em 2027 domina a edição desta segunda-feira, 16 de Novembro de 2026, da imprensa nacional, com o Público a colocar o tema em destaque. A medida, que representa um alívio para as famílias com empréstimos para compra de casa, poderá acontecer num contexto em que os rendimentos continuam a crescer a ritmos diferentes, o custo dos alimentos acumula uma subida expressiva e o acesso à habitação permanece no centro das preocupações económicas. A par destes temas, os jornais acompanham a situação política internacional, as dificuldades da Selecção Nacional e a actualidade desportiva, com particular destaque para o FC Porto, que conquistou a Taça Continental de hóquei em patins.

No Público, precisamente a taxa sobre as amortizações antecipadas do crédito à habitação em 2027 tem fim à vista e é a principal chamada do jornal, que destaca uma possível alteração com impacto directo nos encargos das famílias. Na área económica, salienta que o salário mínimo se aproxima do salário médio a um ritmo mais lento. Na educação, professores pedem uma investigação às notas de Educação Física, perante suspeitas de uma "fábrica de 20 valores". O jornal noticia ainda o afastamento de um administrador judicial de 63 processos e revela que 73% dos inquiridos defendem maior autonomia da União Europeia face aos Estados Unidos, num contexto marcado pelo "efeito Trump". Na ciência, aborda a nova estrutura interna da Agência para a Investigação e Inovação, criada depois da FCT, enquanto a fotografia tem espaço através da exposição World Press Photo, no Fórum da Maia.

No Correio da Manhã, a manchete vai para um caso de usura, extorsão agravada e posse de arma proibida: um agiota terá conseguido retirar 2,3 milhões de euros às vítimas, que também ameaçava, segundo uma acusação do DIAP do Porto. Na actualidade desportiva, o jornal destaca o mal-estar provocado pela humilhação da Selecção Nacional e acompanha os casos de Ibrahima Ba, no Sporting, Palhinha, no Benfica, e Kiwior, no FC Porto. A arbitragem também está em foco, com as associações a obrigarem a Federação Portuguesa de Futebol a retratar-se. Entre os restantes assuntos, surgem a polémica em torno da participação de russos na Web Summit, um ataque informático em que Sócrates terá sido utilizado, a decisão judicial de colocar em casa os atiradores da Baixa envolvidos no disparo contra uma turista sueca e os 8,5 milhões de euros que o Estado prevê gastar em vales postais da Segurança Social.

O Jornal de Notícias destaca a chamada "droga dos pobres", que estará a ser adquirida através de receitas falsas e posteriormente exportada para África. O jornal dá também relevo à construção do maior arco de betão armado da Europa, que está a ganhar forma entre o Porto e Gaia, e a uma iniciativa de apoio à reparação de habitações de pessoas desfavorecidas em Ílhavo, através de uma oficina móvel. Na economia, evidencia as diferenças salariais entre sectores, com a banca a pagar duas vezes e meia mais do que os restaurantes e hotéis. A Selecção Nacional continua a merecer atenção, com a confiança abalada e um problema central para Roberto Martínez resolver. O impacto das alterações climáticas, do vinho à actividade apícola, e a passagem de Bryan Adams por Portugal completam os principais temas.

No Diário de Notícias é a falta de colaboração das polícias está a impedir o avanço de uma base de dados sobre violência contra as mulheres, que permanece no papel há sete anos, segundo a manchete. O jornal alerta também para os riscos associados à água filtrada servida nos restaurantes e acompanha a contestação dos moradores de Lisboa à acampada do Mercado de Natal, que exigem conhecer as regras aprovadas pela Câmara Municipal na licença. Na economia, destaca que o Banco Central Europeu começou a acompanhar os investidores mais jovens e os especuladores da rede social Reddit. O Orçamento do Estado está igualmente em foco, com um levantamento das prioridades que os cidadãos gostariam de ver contempladas, desde o IVA da habitação ao apoio oncológico. A estratégia dos democratas norte-americanos para contornar o Colégio Eleitoral e a aposta brasileira nos centros de dados e na inovação regional também integram a edição.

No Negócios faz-se manchete com a intenção da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de obter um desconto no IRC sobre a contribuição para pensões. O jornal chama a atenção para a subida de 40% dos preços dos alimentos desde 2019 e para um estudo do BCE segundo o qual o agravamento da derrama municipal aumenta o endividamento das empresas. Na reportagem, acompanha a transformação de uma barragem com 75 anos, em Mação, através de um projecto da EDP que aposta na energia solar. Em entrevista, Luís Leite Ramos admite que a dotação para o fundo de catástrofes poderá ultrapassar os 100 milhões de euros. O investimento privado e a dificuldade, mas também a desejabilidade, de separar a habitação do negócio são outros dos temas em análise.

O Jornal Económico aponta à necessidade de acelerar a disponibilização de rendas acessíveis, com o envolvimento da banca e dos privados, está em destaque na primeira página. O jornal noticia ainda que o presidente executivo da Volkswagen garante o futuro da Autoeuropa com a produção de um novo eléctrico e que a Agência Internacional de Energia prevê um excesso de oferta de petróleo no quarto trimestre. Na economia internacional, destaca a reeleição de José Maria Neves como Presidente de Cabo Verde e o entendimento entre Alemanha e França para entregar a presidência do BCE a Pablo Hernández de Cos. A consolidação do sector empresarial, abordada pelo CEO da Optimize, a antecipação em quatro anos da meta de facturação de 650 milhões de euros pelas conservas e o crescimento de 2,3% no número de passageiros nos aeroportos, que passaram a 58 milhões, completam a edição.

No Record, a luta pela baliza do Benfica é o principal destaque, com um raio-X às prestações de Samuel Soares e Trubin: o primeiro apresenta melhores indicadores no passe para o meio-campo defensivo e ofensivo, enquanto o ucraniano se destaca na defesa de remates enquadrados, dentro e fora da área. O jornal revela ainda que Bah admite terminar a carreira na Luz e noticia a saída de Bernardo Silva da concentração da Selecção Nacional, por problemas musculares, com regresso a Madrid. A entrevista a José Couceiro, que revela ter sido desafiado para assumir a presidência da Federação Portuguesa de Futebol, também merece chamada. No Sporting, Debast prepara o regresso à Taça, enquanto no FC Porto Pepê é apresentado como um jogador de serviço de luxo, com oito assistências, contra as seis de toda a época anterior. O título continental de hóquei em patins conquistado pelos dragões, após uma vitória por 7-1 sobre o Lleida, fecha os destaques.

O Jogo destaca Francesco Farioli, apresentado como "o bom aluno" na manchete dedicada ao FC Porto, que também surge associado ao regresso antecipado de Kiwior e ao apoio do clube ao central, depois das críticas recebidas na Polónia. Os dragões conquistaram ainda a Taça Continental de hóquei em patins, reforçando o protagonismo portista na edição. No Benfica, António Silva dá um passo em frente para formar uma dupla inédita de centrais no País de Gales, enquanto Banjáqui, Aursnes e Tomás Araújo estão recuperados para a Taça de Portugal. Bah também vê a luz ao fundo do túnel. Do lado do Sporting, Ibrahima Ba acelera para regressar à competição. O jornal aborda ainda a quebra de disponibilidade de Jesus, que perde mais de 200 jogos, e o crescente interesse europeu nos golos de Máxi Araújo ao serviço do Uruguai.

E, por fim, A Bola dá destaque ao Sporting a abrir a edição, com uma viagem às origens de Paulo Fonseca e a notícia de que a Juventus está atenta a Doumbia. No Benfica, a preparação do mercado de Janeiro está em foco, com um central e um guarda-redes entre as prioridades. Alberto Costa, lateral do FC Porto, recorda o percurso e admite que queria marcar golos e não gostava de jogar como defesa-direito. A Selecção Nacional também merece destaque, com António Silva e Renato Veiga apontados à dupla de centrais para o encontro com o País de Gales, numa solução condicionada pelo castigo de Rúben Dias e pelo facto de Gonçalo Inácio surgir como terceira opção. O jornal recupera ainda, através de Adrien, os momentos da histórica caminhada de Portugal até à final do Europeu de 2016. O triunfo do FC Porto na Taça Continental de hóquei em patins e a conquista do título europeu de sub-20 por Portugal, no râguebi, completam os destaques desportivos.