Urgências com ameaça de boicote é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Directores de serviço preparam reunião geral para o fim do mês para decidir protestos. Demora no regime de dedicação plena na base de um descontentamento que próprio director clínico reconhece existir.

A maior mancha gráfica vai para a Marina que recua nos preços para residentes. Novas taxas ameaçavam encerrar negócios no Porto Santo e deixar utilizadores locais sem alternativas.

Nota, ainda, para as câmaras que não poupam nas iluminações de Natal.

E, também, para terrenos e mão-de-obra escassos que travam a construção.

Por fim, sete conversas para pôr a Madeira a nu. Habitação, política, cultura, ciência e saúde estiveram em debate, com opiniões divergentes e desafios para o futuro.

Estas e outras notícias constam da edição desta segunda-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.