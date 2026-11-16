Trânsito congestionado a começar a semana

Bom dia. Nova semana de trabalho e escola e afazeres do dia a dia, mas o que nunca falta nestes dias é um congestionamento na Via Rápida. O sítio é o do costume e a demora depende da dimensão da dupla fila.

A de hoje e a esta hora, 10 minutos antes das 8h00, ascende a 4 quilómetros de extensão desde a subida para a Cancela no sentido Machico - Ribeira Brava.

Pelo menos, para já, não se vislumbram outras zonas de congestionamentos, que neste caso deve-se a tráfego intenso na principal via rodoviária da Madeira.