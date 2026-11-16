Rússia abate 1.336 drones ucranianos num dos maiores ataques da guerra

As defesas antiaéreas russas abateram esta noite 1.336 drones num dos maiores ataques ucranianos de toda a guerra contra o território do país vizinho, segundo informou hoje o Ministério da Defesa da Rússia.

Os drones atingiram alvos em quinze regiões da parte europeia da Rússia, entre os quais uma refinaria na região meridional de Rostov, e na península da Crimeia, que foi anexada.

Moscovo foi alvo de cerca de 600 drones, segundo o presidente da câmara da capital russa, que disse que a maioria foi intercetada e que 191 foram "neutralizados" quando se aproximavam.

Esta nova onda de ataques da Ucrânia ocorre a poucos dias do encontro em Shenzhen, no sul da China, entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e os homólogos norte-americano e chinês.

Será o primeiro encontro deste tipo entre Putin, Donald Trump e Xi Jinping, mas responsáveis norte-americanos afirmam que é improvável que a guerra na Ucrânia venha a ser abordada.

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, começou por indicar que cerca de uma centena de drones tinham sido lançados em direção a Moscovo, antes de publicar um novo balanço na rede de mensagens Telegram.

"Das 17:00 [14:00 em Lisboa] de 15 de novembro às 08:00 [05:00] de 16 de novembro, cerca de 600 drones dirigiram-se para a região de Moscovo. A maioria foi destruída pelo sistema de defesa aérea do Ministério da Defesa a longa distância", precisou o presidente da câmara, acrescentando que 191 drones tinham sido "neutralizados" quando se aproximavam de Moscovo.

Não foram divulgadas informações sobre eventuais vítimas ou danos materiais.

O Ministério da Defesa russo indicou posteriormente que a defesa aérea intercetou e destruiu, durante a noite, 1.336 drones ucranianos em várias regiões, incluindo a de Moscovo, bem como sobre o mar Negro e o mar de Azov.

O ministério indicou que foram abatidos drones sobre as regiões de Tver, Belgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Orel, Voronezh, Vladimir, Smolensk, Nizhny Novgorod e Rostov, bem como na região de Krasnodar, na Crimeia anexada e na região de Moscovo.

Estas interceções ocorreram após os ataques ucranianos a uma importante fábrica petroquímica russa, a uma refinaria de petróleo e a uma instalação de produção militar, no âmbito dos ataques levados a cabo pela Ucrânia em profundidade no interior do território russo.

A China confirmou hoje, já depois de Moscovo e Washington o terem feito, que Xi Jinping manterá conversações com Trump e Putin em Shenzhen esta quinta-feira, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês não forneceu quaisquer pormenores sobre a ordem dos trabalhos.

Segundo responsáveis norte-americanos, Trump tenciona abordar a redução do armamento nuclear e o conflito que envolve o Irão, e não deverá referir-se à ofensiva russa na Ucrânia durante as discussões tripartidas.