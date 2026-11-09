Três baixas na selecção portuguesa, Gonçalo Inácio regressa

Nuno Tavares, Tomás Araújo e Rafael Leão, todos devido a problemas físicos, foram dispensados do estágio da seleção portuguesa, que começa hoje a preparação para os últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações de futebol.

Numa nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o organismo explicou que os três jogadores foram avaliados pelo departamento médico e de seguida dados como inaptos para os jogos com Dinamarca e País de Gales, das quinta e sexta jornadas do Grupo A4, respetivamente, as duas últimas desta fase da competição.

A FPF confirmou a chamada do estreante Flávio Nazinho, que já tinha sido divulgada pelo seu clube, o Mónaco, e anunciou o regresso de Gonçalo Inácio, ausente da lista inicial de 28 jogadores convocados do selecionador Jorge Jesus, que passa assim a contar com 27 no estágio.

Os convocados têm até às 15:00 para se apresentarem na Cidade do Futebol, em Oeiras, e para as 17:00 está agendado um treino de recuperação, num dia que será totalmente fechado à comunicação social.

Portugal defronta a Dinamarca em Braga, em 14 de novembro, e visita Cardiff três dias depois, em 17, para medir forças com o País de Gales, sendo que já tem assegurada uma vaga nos quartos de final e está perto de confirmar o primeiro lugar do Grupo A4, bastando-lhe para isso somar, pelo menos, um ponto nas duas últimas rondas.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.