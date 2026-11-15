Jardim defende música filarmónica e clássica nos arraiais e explicou saída do PSD

Depois de um intervalo, um momento de dança abriu a segunda parte da 9ª edição do Madeira 7 Talks. Logo de seguida, iniciou-se a quarta das sete conversas previstas para o evento, que decorre no Design Centre Nini Andrade Silva. Trata-se de uma conversa entre Danilo Fernandes, investigador ligado ao folclore madeirense, e Alberto João jardim, ex-presidente do Governo Regional.

Jardim adiantou-se revelando haver na cozinha do escritório, do Quebra Costas, um cartaz em que aparece com Danilo Fernandes.

O antigo governante disse que, nem sempre, o é entregue o dinheiro necessário e merecido pelo sector criativo, cultural. Jardim lamentou que se esteja a “perder um pouco a força das filarmónicas”.

O governante disse que essa foi uma área em que apostou, até porque muitos jovens começavam pelas filarmónicas e acabavam no conservatório.

Jardim defende que deveria ser obrigatório ter actuações de filarmónicas nos arraiais e até música clássica. Deu o exemplo do que viu na Alemanha, onde, ao que afirmou, viu agricultores irem assistir a música clássica, após a um dia de trabalho na terra.

Danilo Fernandes diz ter sido ensaiador de folclore em mais de metade das casas do povo da Madeira e criticou “um grupo de elite”, que nunca ensaiou ninguém na ilha da Madeira. “Antes de eu saber ler e escrever, já dançava e tocava braguinha”.

O estudioso diz que o seu grupo, da Boa Nova, são filhos do turismo. “O grande suporte financeiro que o grupo da Boa Nova tem é do turismo. Nós não somos chulos do Governo”.

O grupo tem “para cima de 18 mil actuações” na Madeira. “Eu sou o único profissional do País, no folclore”.

Danilo Fernandes antevê que, dentro de alguns anos, os membros dos grupos folclóricos serão da terceira idade. Será necessário tomar medidas para que isso se inverta. Um dos pontos de partida deveria ser o Conservatório. “A nossa cultura continua a ser extremamente importante para o nosso turismo”.

Sobre projectos que não conseguiu concretizar, Jardim disse que o que mais lhe custou, foi num período difícil, quando o País esteve sujeito à troika, uma fase em que o PSD, em Lisboa, queria afastá-lo do poder. Disso, por isso impuseram à Madeira o PAEF, fora do enquadramento da ajuda de Bruxelas a Portugal.

“Eu não acredito no equilíbrio orçamental. Acredito em Finanças públicas sãs”. Jardim disse que é através de dívida que se desenvolve um país, desde que exclusivamente usada em investimento. Depois, então, caminhar para o equilíbrio orçamental. “Governei sempre endividado.” Nessa altura, um garrote no país e outro à Madeira.

Jardim recordou que José Manuel Rodrigues se disponibilizou a fazer governo com o PSD, mas sem Jardim.

“Em 2012, eu tenho contra mim uma lista interna no partido”. “Eu tinha tido um enfarto em 2011”, mas os médicos disseram que não podia viver em stress. “Então tomei a decisão de sair” e considerou que era aborrecidos sair depois de uma derrota eleitoral ou por força dos colegas de partido.

Jardim deu a sua versão do processo que o conduziu à saída do Governo e da liderança do PSD, que o partido ganhou a ter gente demais e que uma multidão dentro do PSD, mas que não tinha resposta às sua ambições. Jardim diz que deixou o desencanto ao lixo, quando os aviões da Força Aérea trouxeram gente para vir à Madeira prender uma pessoa. Toca a reunir, porque o imigo está fora.

Danilo Fernandes considerou “grave” cantar-se à desgarrada à maneira do Minho, numa altura em que o folclore desapareceu.

Jardim defende que é preciso fazer com o teatro como fez com a Orquestra Clássica, com a criação de uma Companhia Regional de Teatro.

Jardim foi questionado sobre a sua passagem por Coimbra, questionando se foi verdade que andou a passear um porco vestido de pijama. O antigo presidente disse que não houve qualquer porco, que foram um gansos, com um cordel e vestido normal. Foi para satirizar "as marquesas" que passeavam com os seus cachorros ao pôr do sol.