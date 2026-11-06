Jorge Jesus deseja que selecção portuguesa volte a jogar no Estádio da Luz

O selecionador Jorge Jesus manifestou hoje o desejo de ver a seleção portuguesa voltar a jogar no Estádio da Luz, após a interdição que o Benfica fez do seu recinto à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Claro que eu gostava que a seleção voltasse ao Estádio da Luz. É um estádio emblemático, que me diz muito. Foram sete anos como treinador do Benfica, seis dos quais a ser muito feliz. Nunca estive num clube em que ganhasse tantos títulos como os que ganhei no Benfica. Portanto, gostava muito que a seleção voltasse a jogar no Estádio da Luz", disse Jorge Jesus, em conferência de imprensa de anúncio dos convocados para os jogos contra Dinamarca e País de Gales, os derradeiros na no Grupo A4 da Liga das Nações.

Na sequência da final da 85.ª edição da Taça de Portugal de futebol, entre Benfica e Sporting, que os 'leões' venceram por 3-1, após prolongamento, os 'encarnados' anunciaram a indisponibilidade do Estádio da Luz em acolher jogos da formação das 'quinas', devido às queixas apresentadas sobre a arbitragem desse encontro.

Com capacidade para 68.100 espetadores, o Estádio da Luz, em Lisboa, é o maior recinto desportivo do país e já não recebe jogos da seleção portuguesa desde 08 de setembro de 2024, na vitória por 2-1 sobre a Escócia, para a fase de grupos da Liga das Nações 2024/25, que Portugal acabaria por conquistar, pela segunda vez.

Portugal vai receber a Dinamarca em Braga, em 14 de novembro, e visita o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do Grupo A4, com a seleção das 'quinas' já apurada para os quartos de final e perto de assegurar o primeiro lugar da 'poule'.

A seleção nacional lidera o Grupo A4, com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.