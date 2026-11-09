Flávio Nazinho chamado à selecção portuguesa

Flávio Nazinho foi hoje chamado à seleção portuguesa, de acordo com o seu clube, o Mónaco, no dia que Portugal arranca o estágio para os últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações de futebol.

Numa nota publicada no site do Mónaco, o clube anuncia que Nazinho foi chamado à seleção portuguesa principal e felicita o lateral de 23 anos de ter cumprido um sonho.

"Terá finalmente a alegria de se juntar à seleção principal. Até então jogador da seleção sub-21 de Portugal, Flávio Nazinho acaba de ser chamado como reforço para a seleção principal, tendo em vista os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações. É um grande orgulho para o lateral-esquerdo, que chegou este verão proveniente do Cercle Brugge", lê-se na nota.

Para já, a Federação Portuguesa de Futebol ainda não confirmou a chamada do jogador formado no Sporting, com Nazinho, que falhou a convocatória inicial de 28 jogadores de Jorge Jesus, a poder ocupar um possível lugar que será deixado vago por lesão.

Na sua primeira temporada no futebol francês, Nazinho leva 14 jogos pelo Mónaco, com um golo e duas assistências.

Os convocados pelo selecionador Jorge Jesus têm até às 15:00 para se apresentarem na Cidade do Futebol, em Oeiras, com Rafael Leão a aparecer como a principal dúvida neste primeiro dia de trabalho.

Durante o fim de semana, o avançado do Galatasaray sofreu uma lesão na coxa direita ao serviço do clube turco e é quase certo que irá ser dispensado dos trabalhos da equipa das 'quinas'.

A hora do treino da Portugal será divulgada ainda durante o dia e, caso a sessão seja no relvado, os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Se Jesus optar apenas por trabalho de recuperação no ginásio, então o dia será totalmente fechado para os media na Cidade do Futebol.

Portugal defronta a Dinamarca em Braga, em 14 de novembro, e visita Cardiff três dias depois, em 17, para medir forças com o País de Gales, sendo que já tem assegurada uma vaga nos quartos de final e está perto de confirmar o primeiro lugar do Grupo A4, bastando-lhe para isso somar, pelo menos, um ponto nas duas últimas rondas.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.