Madeira Ladies Open já se joga na Quinta Magnólia

Com uma exibição personalizada e um apoio incondicional nas bancadas muito compostas da Quinta Magnólia num dia de 'Verão' (25º C e um sol radiante), a tenista madeirense Madalena Fernandes voltou a protagonizar um momento para mais tarde recordar, conquistado novo triunfo no Madeira Ladies Open e ficando a uma vitória do quadro principal desta 7.ª edição de uma prova dotada com 30 mil euros em prémios monetários.

A jovem de apenas 16 anos, não se deixou intimidar pela possante tenista neerlandesa, Emma Van Poppel, de 25, derrotando-a em apenas dois sets, pelos parciais de 6-2 e 7-5, repetindo assim o feito alcançado na edição de 2025.

“Senti que podia ganhar o encontro ali perto do final do primeiro set, estava a jogar bem e acreditei sempre. Evolui desde o ano passado e já conseguiu igualar o registo ao vencer uma ronda no qualifying, mas o objetivo é entrar no quadro." Madalena Fernandes, tenista madeirense

A jogadora do Roberto Costa Ténis Clube tem dado bons indicadores naquela que é a sua melhor temporada até ao momento. Agora, apenas a espanhola Alba Rey Garcia a separa do ambicionado quadro principal, ela que deixou pelo caminho a também portuguesa Madalena Sousa, de apenas 14 anos, por 6-2 e 6-1.

Pelo caminho mas sem deixar de oferecer boa réplica ficou a outra representante da Região, e colega de clube de Madalena, Francisca Marote.

Diminuída fisicamente (vai ser operada ao joelho na próxima quarta-feira, em Lisboa), a abnegada tenista madeirense de apenas 15 anos, não conseguiu contrariar a maior experiência da checa Barbora Michalkova, que venceu por 6-3 e 6-1.

“Cumpri um sonho, que era jogar o Madeira Ladies Open, depois de não o ter conseguido fazer no ano passado. Senti alguma pressão no início do encontro mas fui-me soltando e consegui equilibrar o resultado no primeiro set. Depois foi mais complicado mas acredito que quando estiver totalmente recuperada vou voltar ainda mais forte e com mais ambição”. Francisca Marote, tenista madeirense

Igualmente afastadas na estreia do qualifying foram Beatriz Angélico, que perdeu para a eslovena Kristina Novak, por 6-1 e 6-4, a luso-brasileira Giulia Pereira de Aguiar, afastada pela suíça Stefaniya Pushkar, por um duplo 6-2, e Milla Sequeira, que perdeu para a italiana Carlotta Moccia, por igual resultado.

Amanhã, na ronda de acesso ao quadro principal, vamos ter os duelos entre Ida Wobker (Alemanha) vs Ada Kumru (Turquia), Ella Haavisto (Finlândia) vs Min Liu (China), Alba Rey Garcia (Espanha) vs Madalena Fernandes (Portugal), Nellie Taraba Wallberg (Suécia) vs Barbora Michalkova (Chéquia), Kristina Novak (Eslovénia) vs Stefaniya Pushkar (Suiça), Jenna Defalco (Estados Unidos) vs Romane Longueville (Bélgica), Valentina Losciale (Itália) vs Carlotta Moccia (Itália) e Dune Vaissaud (França) vs Polina Isakova (Ucrânia).

Pelas 18 horas, realiza-se a habitual apresentação oficial da prova, para além do sorteio dos quadros principais de singulares e pares.

Fundamental para a realização de mais uma edição desta prova são os patrocinadores e parceiros, e, para além do Governo Regional da Madeira, Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Visit Madeira (Secretaria Turismo e Cultura), Câmara Municipal do Funchal, Federação Portuguesa de Ténis e World Tennis, destacamos os apoios de Brisa, Dorisol Hotels, AVASAD, Clínicas Faria Paulino, Pérola Atlântico, Contrakapa, Óptica Consulting, Ilhopan, Grupo Ilhafarm, MedicalTex, Pérola Rent a Car, Banana da Madeira, Tecnogesso, UauCacau e Caldeira & Costa.