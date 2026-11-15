Alemão Sven Jablonski é o árbitro do País de Gales-Portugal

O alemão Sven Jablonski é o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir na terça-feira, em Cardiff, o encontro entre Portugal e o País de Gales, da Liga das Nações de futebol, divulgou hoje o organismo.

Jablonski, de 36 anos, vai apitar pela segunda vez um encontro da seleção portuguesa, depois de já este ano ter estado num particular que Portugal realizou em março perante os Estados Unidos, em Atlanta, e que a equipa das 'quinas' venceu por 2-0.

Essa partida serviu de preparação para o Mundial2026 e o espanhol Roberto Martínez ainda era o selecionador nacional, antes da entrada de Jorge Jesus.

Na capital galesa, a equipa de arbitragem será totalmente germânica, com Sven Jablonski a ter Eduard Beitinger e Christian Dietz como assistentes e Tobias Reichel como quarto árbitro. Bastian Dankert será o responsável pelo VAR.

Nesse encontro, Portugal necessita apenas de um ponto para confirmar o primeiro lugar do Grupo A4, e assim assegurar o estatuto de cabeça de série nos quartos de final, enquanto os galeses ainda lutam para fugirem diretamente ao regresso à Liga B e tentam manter-se na divisão principal através do 'play-off' de descida.

Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.

O País de Gales-Portugal, da sexta e última jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, está agendado para as 19:45, no Estádio Cardiff City.