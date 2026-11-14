SpaceX recupera nave espacial Starship com braços mecânicos gigantes

A SpaceX conseguiu recuperar com sucesso a nave espacial Starship, que foi apanhada por braços mecânicos gigantes fixados na torre de lançamento, no Texas, de onde partiu 22 horas antes.

A recuperação ocorreu por volta das 15:20 locais (21:20 em Portugal continental).

Ao fim de cerca de 14 voltas à Terra, a nave -- com mais de 50 metros de altura e com uma forma que faz lembrar um projétil -- conseguiu regressar à base espacial como previsto.

A recuperação representa um avanço no desenvolvimento deste foguetão, o maior e mais potente alguma vez construído e concebido para realizar viagens à Lua e a Marte e enviar centros de dados para o espaço.

Os responsáveis da SpaceX afirmaram que a manobra de hoje demonstra a capacidade de reutilização da Starship, destinada a viagens à Lua e a Marte.

O momento foi aplaudido por funcionários da gigante espacial norte-americana, presentes no local para assistir à operação.

Na véspera, a empresa não conseguiu recuperar da mesma forma o propulsor Super Heavy, que na sexta-feira caiu nas águas do Golfo do México.

Embora tenha falhado, a empresa conseguiu concretizar com sucesso três capturas de propulsores anteriormente.

A captura da Starship permite à empresa de Elon Musk aproximar-se de um sonho de longa data do setor espacial, obter um foguetão totalmente reutilizável.

Embora já tenha revolucionado o mercado mundial com os foguetões Falcon, parcialmente reutilizáveis, a SpaceX procura conseguir esse objetivo com o Starship, o que lhe pode permitir obter poupanças significativas e acelerar o ritmo de voos.