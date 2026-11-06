Proença pretende honrar Ronaldo com selecção a "jogar sempre para ganhar"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, assumiu hoje o compromisso de a seleção "jogar sempre para ganhar e não ter medo de ser das melhores do mundo", de forma a honrar Cristiano Ronaldo.

"Não haverá nunca uma homenagem que chegue para honrar tudo o que Cristiano Ronaldo fez por Portugal. Tudo o que nos deu merece ser lembrado, honrado e celebrado. A melhor forma de o homenagear é honrar a inspiração maior que nos deixa: uma ambição sem limites, jogar sempre para ganhar e não ter medo de ser dos melhores do mundo. É esse o compromisso que prometemos honrar. Esta é e será sempre a sua casa. Mais do que um jogador, é um símbolo", afirmou Proença.

O dirigente federativo discursou na Cidade do Futebol, em Oeiras, imediatamente antes do anúncio da lista de convocados pelo selecionador Jorge Jesus para os compromissos com Dinamarca e País de Gales, os derradeiros no Grupo A4 da Liga das Nações.

"É uma decisão que todos respeitamos. Todos nós reconhecemos o extraordinário percurso e a história do melhor jogador português, e a maneira como ele honrou a bandeira e o país. Mais do que um atleta de eleição, um líder inspirador e exemplo de dedicação, foi o maior símbolo da alma da nossa seleção. Levou o nome do país aos quatro cantos do mundo, somou recordes e conquistas que ficarão sempre na história. Foi, durante 20 anos, o maior nome de Portugal pelo mundo", expressou.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou na quinta-feira a sua retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas redes sociais.

"Todas as vezes que envergou a braçadeira, revelou um amor incondicional pela camisola. Marcou-nos a todos pelo espírito, entrega, empenho e naturalidade da liderança. Ele fez-nos a todos melhores e inspirou milhões de jovens que sonham seguir as suas pisadas", lembrou Proença, agradecendo o legado do madeirense.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos (146), o avançado tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

No dia 30 de setembro, o jogador abandonou o estágio da seleção na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.