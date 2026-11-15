Mais de 400 mil eleitores escolhem hoje Presidente da República de Cabo Verde

Cerca de 419.400 eleitores cabo-verdianos, dos quais 76.400 na diáspora (18% do total), escolhem hoje quem vai assumir o cargo de Presidente da República nos próximos cinco anos.

José Maria Neves, atual Presidente da República, tenta manter a tradição segundo a qual todos os Presidentes eleitos por sufrágio universal em Cabo Verde que disputaram um segundo mandato foram reeleitos.

Neves é apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, poder), que já dirigiu e pelo qual foi primeiro-ministro durante 15 anos (2001-2016).

A ex-ministra da Justiça, Joana Rosa, conta com o apoio do Movimento para a Democracia (MpD), que nas legislativas de maio entregou o poder ao PAICV, voltando para a oposição parlamentar, após 10 anos de governação.

Joana Rosa é a primeira mulher a inscrever o nome no boletim de voto das eleições presidenciais do país.

O boletim tem outros quatro candidatos sem ligações aos dois principais partidos: Gilson Alves, médico, Casimiro Pina, jurista, Antero Tavares, juiz, e Loisito Sousa, docente.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2021, a abstenção foi de 52%.

As eleições de hoje vão decorrer em cerca de mil mesas de voto nas ilhas, entre as 08:00 e as 18:00 (entre as 09:00 e as 19:00 em Lisboa), enquanto na diáspora haverá cerca de 240.

Se nenhum candidato obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, realiza-se uma segunda volta no dia 29 de novembro.

A votação no arquipélago será acompanhada por cerca de 150 observadores de seis organizações internacionais.