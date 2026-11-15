Dias, Palhinha e Bernardo dispensados do estágio de Portugal

Rúben Dias e João Palhinha, castigados, e Bernardo Silva, lesionado, foram hoje dispensados do estágio da seleção portuguesa e não seguem viagem para Cardiff, para o embate com o País de Gales, da Liga das Nações de futebol.

De acordo com uma nota da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Dias e Palhinha, que já eram baixas certas depois de terem visto um cartão amarelo no encontro de sábado com a Dinamarca (4-1), abandonaram de forma esperada o estágio, enquanto a ausência do capitão Bernardo que, em Braga, foi suplente utilizado e marcou o único golo de Portugal no encontro da quinta jornada do Grupo A4, acaba por ser surpresa.

"Bernardo Silva foi avaliado clinicamente e considerado inapto pela Direção de Saúde e Performance da FPF, sendo também dispensado", lê-se no site oficial do organismo.

Portugal tem uma sessão de recuperação agendada para as 11:00, na Cidade Desportiva do Sporting de Braga, que será totalmente fechada à comunicação social, e, durante a tarde, a comitiva lusa viaja para o País de Gales, onde na segunda-feira tem um treino agendado para as 17:00 no Estádio Cardiff City, o palco do duelo de terça-feira.

Isto significa que o selecionador Jorge Jesus vai ter 24 jogadores disponíveis para o encontro da sexta e última ronda da fase de grupos da Liga das Nações, em que Portugal necessita apenas de um ponto para confirmar o primeiro lugar do agrupamento e o estatuto de cabeça de série nos quartos de final.

No sábado, no primeiro jogo desde a despedida de Cristiano Ronaldo, a Dinamarca adiantou-se no marcador com um golo de penálti de Pierre-Emile Hojbjerg, aos 43 minutos, e ampliou a vantagem com dois tentos de Rasmus Hojlund, aos 50 e 57, e um de Joachim Andersen, aos 75, com Bernardo Silva, o novo capitão luso, a reduzir, aos 90+3.

Esta foi a pior derrota de sempre de Portugal em casa em jogos oficiais.

Portugal, que tinha vencido os primeiros quatros encontros, lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.

O País de Gales-Portugal está agendado para as 19:45.