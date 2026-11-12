João Palhinha ausente do treino de Portugal

O médio João Palhinha, com uma síndrome gripal, falhou hoje o treino da seleção portuguesa, que prepara o duelo de sábado com a Dinamarca, da quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol.

Na Cidade de Futebol, em Oeiras, o jogador de Benfica ficou em repouso e foi a única baixa no grupo de convocados do selecionador Jorge Jesus, a dois dias do encontro que vai decorrer no Estádio Municipal de Braga.

Palhinha está assim em dúvida para esse encontro, em que Portugal precisa apenas de um ponto para confirmar o primeiro lugar do Grupo A4 e o estatuto de cabeça de série nos quartos de final.

João Cancelo, que iniciou o estágio com algumas limitações, voltou a trabalhar totalmente integrado no grupo, mas já é baixa certa para o jogo com os dinamarqueses devido a castigo.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores fizeram, como habitualmente, exercícios de aquecimento, numa fase inicial sem bola, sempre com Jorge Jesus muito ativo.

Na sexta-feira, a seleção nacional ainda treina durante a manhã na Cidade do Futebol, viajando à tarde para Braga, cidade que vai receber o encontro da quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, numa partida que terá lotação esgotada.

Depois desse duelo, Portugal visita Cardiff, na terça-feira, para medir forças com o País de Gales, na despedida do grupo.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal, atual detentor do título, lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.