Trabalhadores da construção devem ser dispensados, defende Federação

A federação dos sindicatos da construção apelou hoje ao setor da construção civil e obras públicas para que os trabalhadores sejam dispensados de trabalhar, esta quarta-feira, face ao agravamento das condições meteorológicas.

"Face ao agravamento das condições meteorológicas previsto para 11 de novembro, a FEVICCOM [Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro] lançou um apelo às empresas do setor da construção civil e obras públicas e à associação patronal AICCOPN [Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional] para que os trabalhadores sejam dispensados de trabalhar, em particular aqueles que desempenham funções de maior risco profissional e estão diretamente expostos às intempéries", disse, em comunicado.

A federação defendeu que não podem ser ignorados os riscos que estas condições representam para a segurança dos trabalhadores.

Por outro lado, vincou que cabe às empresas do setor adotar todas as medidas necessárias para proteger os trabalhadores.

"Nenhuma obra, nenhum prazo e nenhum lucro valem a vida ou a segurança de um trabalhador", sublinhou.

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar com aviso meteorológico vermelho para alerta de vento forte na quarta-feira, anunciou hoje o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso vermelho, o mais grave de um sistema de três níveis, para os distritos de Faro, Setúbal e Beja para vento forte entre as 09:00 e as 21:00.

Já para Évora, Santarém, Lisboa, Leiria e Portalegre o aviso é válido entre as 12:00 e as 21:00.

O IPMA aponta para rajadas de vento até 120 quilómetros/hora, podendo atingir 140 nos locais mais expostos.