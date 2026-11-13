Feira das Vontades encerra ao som de Bernardo Baptista

A Feira das Vontades prepara-se para encerrar a sua edição deste ano ao som da música de Bernardo Baptista. O artista actua amanhã, 14 de Novembro, pelas 20h00, na Placa Central.

Segundo o cantor madeirense, será apresentado "um conceito musical diferente", levando ao público alguns dos temas mais conhecidos do seu repertório, numa abordagem mais intimista e próxima, privilegiando a emoção e a ligação com quem o acompanha.

O espectáculo contará também com duas participações especiais, nomeadamente Érica Macedo e Tiago Freitas.

Os artistas foram convidados por Bernardo Baptista para subir ao palco e protagonizar alguns duetos, numa colaboração que acredita "acrescentar momentos únicos à actuação".