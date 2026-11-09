Portugal arranca estágio com todos disponíveis e em recuperação

A seleção portuguesa arrancou hoje o estágio de preparação para os duelos com Dinamarca e País de Gales, da Liga das Nações de futebol, com todos os 27 jogadores convocados à disposição do técnico Jorge Jesus.

No primeiro dia de trabalho, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador nacional optou apenas por um treino de recuperação, com todos as participarem na sessão, incluindo os estreantes Alberto Costa, Flávio Nazinho e Gustavo Varela.

Como o dia foi totalmente fechado à comunicação social, esta informação foi divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Já hoje, mas antes de o estágio arrancar, Jesus foi obrigado a dispensar Tiago Araújo, Nuno Tavares e Rafael Leão, que faziam parte da lista inicial de 28 convocados, todos devido as questões físicas.

Nazinho acabou assim chamado pela primeira vez à seleção principal, enquanto Gonçalo Inácio está de regresso.

A seleção nacional volta a treinar na terça-feira, às 17:00, igualmente na Cidade do Futebol.

Portugal defronta a Dinamarca em Braga, em 14 de novembro, e visita Cardiff três dias depois, em 17, para medir forças com o País de Gales, sendo que já tem assegurada uma vaga nos quartos de final e está perto de confirmar o primeiro lugar do Grupo A4, bastando-lhe para isso somar, pelo menos, um ponto nas duas últimas rondas.

O encontro no Estádio Municipal de Braga está com lotação esgotada.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Apesar de ter estado fechada para os media todo o dia, de fora foi possível ver que os edifícios e o espaço exterior da Cidade do Futebol foram totalmente 'vestidos' com imagens e palavras de homenagem ao agora antigo capitão.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.