Martim Nicola prepara Campeonato Nacional com estágio na Finlândia

O judoca Martim Nicola, do Clube Naval do Funchal (CNF), participa num estágio internacional de preparação na Finlândia, entre 2 e 6 de Novembro, numa concentração que reúne atletas de mais de uma dezena de selecções.

A iniciativa integra a preparação do atleta madeirense para o Campeonato Nacional de Seniores, agendado para os dias 28 e 29 de Novembro, e proporciona-lhe a oportunidade de treinar e realizar combates com judocas de diferentes escolas e estilos.

Além da selecção anfitriã, o estágio conta com representações da Eslovénia, Dinamarca, Estónia, Suécia, Suíça, Letónia, Inglaterra, Noruega, Marrocos e Estados Unidos da América.

O contacto com atletas de diferentes proveniências permite a Martim Nicola ganhar ritmo competitivo, trabalhar a componente táctica e reforçar a preparação física e mental para a principal competição nacional da época.

Após este estágio, o judoca do CNF regressa ao trabalho de preparação, com o foco centrado na prova nacional de seniores.