Céu muito nublado e aguaceiros fracos este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 14 de Novembro, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos, mais prováveis nas terras altas. O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h, do quadrante norte.

Na região do Funchal, são esperados períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será fraco, inferior a 15 km/h, e está prevista uma pequena descida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste, com 1 a 2 metros. Na costa sul, a ondulação será de sudoeste, com 1 a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 22 e os 23 graus Celsius.