Secretário da Segurança Interna dos EUA afasta cenário de novo 11 de Setembro

O secretário da Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, procurou, há instantes, tranquilizar a população norte-americana, afirmando que a suspensão das partidas de voos em todo o país não representa um cenário semelhante ao dos atentados de 11 de Setembro de 2001.

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, transmitidas em directo pelos órgãos de comunicação social, o governante afastou esse paralelismo, numa altura em que a Administração Federal de Aviação (FAA) mantém suspensas as partidas de voos por razões de segurança. "Todo o tráfego de saída [dos aeroportos] deverá permanecer no solo até novo aviso", acrescentou.

A situação está relacionada com graves falhas de comunicação nos centros de controlo de tráfego aéreo, responsáveis pela gestão dos voos que atravessam o território norte-americano.

EUA suspendem voos em todo o país por razões de segurança Decisão da autoridade norte-americana surge na sequência de problemas nas comunicações do controlo de tráfego aéreo. Informação foi avançada pela SIC Notícias, que cita a agência Reuters

A suspensão foi determinada pela FAA, que ordenou que todos os voos com partida permanecessem em terra até novas indicações, admitindo uma avaliação caso a caso das ligações internacionais.

A medida, considerada pouco habitual, está a provocar perturbações na operação aeroportuária norte-americana, enquanto as autoridades procuram esclarecer a origem e a dimensão dos problemas de comunicação.

Na aplicação de monitorização de tráfego aéreo Flight Radar é possível observar dezenas de aviões a inverterem a rota, regressando aos aeroportos de origem, ou fazendo círculos em torno de aeroportos.

Os Estados Unidos possuem o espaço aéreo mais movimentado do mundo, cabendo à Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) gerir uma média de mais de 45.000 voos diários, que servem cerca de 2,9 milhões de passageiros de companhias aéreas.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, afirmou que foi registada uma falha de comunicação a afectar os 22 centros regionais de controlo de tráfego aéreo, responsáveis pela orientação das aeronaves entre aeroportos, e acrescentou que os técnicos da FAA estão a investigar o caso. Segundo a agência AP, que cita especialistas em segurança aérea, o problema parece semelhante a uma interrupção nas comunicações de controlo de tráfego aéreo regional ocorrida em setembro, que afetou centenas de voos em toda a região nordeste --- com a diferença de que, desta vez, o impacto foi à escala nacional.

O episódio pode estar relacionado com a tecnologia obsoleta utilizada pelos controladores de tráfego aéreo, adiantaram os mesmos especialistas.

O sistema de controlo aéreo norte-americano é afectado pelas infraestruturas obsoletas que, segundo o próprio Duffy, tornam urgente a sua modernização tecnológica. O governo norte-americano tem trabalhado para modernizar a tecnologia obsoleta da qual os controladores de tráfego aéreo dependem, desde que o Congresso aprovou, no ano passado, 12,5 mil milhões de dólares para o projeto.

A modernização em curso inclui a substituição de quilómetros de fios de cobre antigos por linhas de fibra ótica, e a troca gradual de sistemas de rádio antiquados nos aeroportos de todo o país. No entanto, Duffy afirmou que serão necessários mais 30 mil milhões de dólares para concluir o projeto, e a Casa Branca começou a articular junto do Congresso a aprovação deste montante.

Vários voos da TAP Air Portugal, pelo menos oito, já partiram de aeroportos portugueses com destino aos Estados Unidos, esta sexta-feira. As ligações tinham como destinos Nova Iorque (JFK), Washington (Dulles), Boston, Miami e Newark.