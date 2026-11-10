'Quando o Mar Galgou a Terra e Algumas Considerações' sobe a palco no Estreito

'Quando o Mar Galgou a Terra e Algumas Considerações' é o nome da peça que sobe a palco, no Salão Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, pelas 18h30, do dia 14 de Novembro. A iniciativa parte da Casa dos Açores da Madeira e e integra a programação do ETAPA – Encontro de Teatro e Arte na Paisagem, promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O espectáculo trata-se de uma adaptação e encenação da actriz Eleonora Marino Duarte, de um original escrito em 1940 pelo dramaturgo micaelense Armando Cortês-Rodrigues. Esta iniciativa insere-se nas comemorações dos 50 anos da Autonomia dos Açores e já no horizonte das celebrações dos 600 anos da descoberta do arquipélago.

"A ação decorre na casa de Tio João do Brás, um homem cego e viúvo, profundamente ligado à sua terra natal, onde vive com a sua única filha, Aninhas. Dedicada inteiramente ao pai, a jovem vê a sua existência condicionada pelo isolamento e pelo confinamento a uma realidade que parece não lhe deixar espaço para outras escolhas. A chegada de Miguel, um jovem pescador, vem alterar este quotidiano, despertando em Aninhas o desejo de liberdade e confrontando-a com a possibilidade de construir um caminho diferente", explica a sinopse.

Em palco, Bruno Correia dá vida às personagens de Tio João e Miguel, Filipa Gomes interpreta Aninhas e Wellington Nascimento assume a personagem de Construtor de Violas.

"Com esta apresentação, Câmara de Lobos reforça a sua aposta na dinamização cultural e na valorização das artes performativas, acolhendo um projecto que estabelece pontes entre a cultura açoriana e madeirense e contribui para a diversidade da oferta cultural do concelho", aponta a autarquia.