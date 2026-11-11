Serra de Água tenta recuperar de aluvião que atingiu habitações

O DIÁRIO esteve, esta manhã, na freguesia da Serra de Água, na Ribeira Brava, onde testemunhou os estragos provocados pelo transbordo de um ribeiro, afluente da ribeira principal, depois de uma passagem hidráulica ter ficado obstruída.

O material sólido arrastado pela água saiu para a estrada e atingiu habitações, causando danos em duas casas, pertencentes a duas famílias, segundo confirmou ao DIÁRIO o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues.

No local, encontravam-se máquinas pesadas a retirar pedras e uma grande quantidade de entulho, numa operação de limpeza e desobstrução da via e da linha de água.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, explicou que, numa primeira análise, algumas derrocadas terão ocorrido a montante, arrastando material sólido que acabou por obstruir a passagem hidráulica e provocar o transbordo.

O autarca adiantou que estavam três máquinas pesadas a trabalhar no local, com o objectivo de desobstruir a via e remover os detritos, seguindo-se uma avaliação da situação. As famílias afectadas encontram-se em casas de familiares e amigos.

Pedro Rodrigues referiu, por sua vez, que os trabalhos de limpeza estavam em curso e que a situação das famílias e das estruturas de suporte da linha de água seria acompanhada ao longo do dia, estando também a ser analisadas intervenções para restabelecer o curso do ribeiro.