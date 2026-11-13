Serviços da Microsoft estão a recuperar em várias regiões

A Microsoft informou que os seus serviços estão a recuperar nas várias regiões onde foram afetados, após mais de 20 horas com o Outlook, o Teams e o Copilot, inoperacionais.

"Estamos a observar um progresso contínuo na recuperação nas regiões afetadas, com melhorias mais abrangentes na América do Norte, melhorias sustentadas em grande parte da Europa e sinais encorajadores de recuperação na Ásia-Pacífico", informou a empresa na conta do Microsoft 365 Status.

A empresa continua a trabalhar para estabilizar a infraestrutura que conseguiu recuperar depois de, na tarde de quinta-feira, terem sido detetados problemas no acesso ou na utilização do Microsoft Teams, que acabaram por se alargar às caixas de correio do Exchange Online, o que acabou por afetar os serviços do Microsoft 365, bem como o Copilot, o SharePoint e o Defender XDR.

Ainda assim, a empresa alertou que "alguns utilizadores podem continuar a enfrentar problemas intermitentes de acesso ou atrasos na entrega de e-mails, enquanto prossegue a mitigação na infraestrutura afetada restante".

A falha generalizada dos serviços da Microsoft, com uma duração superior a 20 horas, afetou também dois dos principais "chatbots", o Claude e o ChatGPT, ao afetar os conectores que permitem a sua integração nos serviços da Microsoft, sem que isso tivesse repercussões na sua utilização independente.

Um executivo da Microsoft, Charles Lamanna, declarou que não se trata de um incidente relacionado com a cibersegurança e que não há indícios de atividade maliciosa.