Começam na Polónia primeiras manobras militares da Força Multinacional

Os países aliados iniciaram hoje na Polónia as manobras militares "Coalition 26", o primeiro grande exercício operacional da Força Multinacional para a Ucrânia (MNF-U), que se prolongará até 20 de novembro.

Segundo o Ministério da Defesa polaco, as manobras têm como principal objetivo testar a capacidade logística de deslocação, concentração e movimentação rápida de tropas (procedimento conhecido como RSOM), bem como simular missões operacionais pós-conflito, como apoio técnico e reparação de equipamentos.

O contingente internacional, composto por unidades de 11 exércitos, visa também preparar uma eventual presença militar aliada na Ucrânia após um cessar-fogo ou acordo de paz, além de aumentar o treino das Forças Armadas ucranianas, as operações de desminagem no mar Negro e a proteção de rotas comerciais aéreas e marítimas.

Os 11 países participantes nesta mobilização, que opera de forma independente da NATO, são: Alemanha, Bélgica, Espanha, Estónia, França, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, Suécia e Turquia.

"Com estas manobras, demonstramos que estamos preparados para defender-nos a qualquer momento. A NATO é uma aliança defensiva, mas isso implica, necessariamente, estar sempre pronta para se defender a si e ao território aliado", explicou o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, à comunicação social, durante a reunião do G7 (grupo das sete economias mais avançadas do mundo) em Paris.

"É com este objetivo que dirigimos todos os nossos esforços para aumentar a capacidade operacional das Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) e dos demais exércitos. Estamos em total sintonia com os Estados Unidos da América no que diz respeito ao reforço das nossas capacidades defensivas, um esforço que tem sido amplamente reconhecido pelos EUA", acrescentou.

No total, participarão nas manobras 2.800 militares aliados distribuídos por várias frentes, aos quais se somam aproximadamente 2.000 militares polacos dedicados a missões de apoio ao país anfitrião.

França dá o maior contributo, com cerca de 1.100 efetivos, ao passo que o Reino Unido enviou cerca de 300 militares.

As manobras integram unidades das forças terrestres, aéreas e navais, além de uma componente de forças espaciais.

Entre as unidades participantes, destacam-se os caças britânicos Eurofighter Typhoon, a 7.ª Brigada do Exército britânico e navios de desminagem naval, que realizarão exercícios perto de Istambul.

O epicentro terrestre das manobras situa-se no Centro de Treino de Forças Terrestres de Nowa Deba, no leste da Polónia, a cerca de 100 quilómetros da fronteira ucraniana, e as suas atividades serão coordenadas a partir do Quartel-General Operacional multinacional sediado em Paris, ao passo que as operações aéreas e navais terão como palco a Roménia e o mar Negro.

O exercício culminará com um dia de demonstração militar.