HF retoma serviço com restrições de algumas carreiras

A companhia 'Horários do Funchal' vai retomar o serviço urbano de transporte colectivo de passageiros à excepção das carreiras conforme anunciado ontem à noite, na antevisão das medidas preventivas devido à passagem da depressão Charles pela Madeira.

A decisão foi divulgada há instantes pela empresa de transporte público urbano, na sequência da decisão de reabertura das ruas no centro do Funchal pelo Serviço Municipal de Protecção Civil.

A suspensão das carreiras urbanas durou, assim, menos de 2 horas, o suficiente para reavaliar as condições de segurança nas principais artérias viárias da cidade.

O ajustamento das carreiras urbanas foi definida "devido às condições meteorológicas adversas previstas para a RAM e no seguimento do encerramento das escolas decretado pelo Governo Regional", explica a HF.

HF suspende serviço de transporte devido ao risco de transbordo das ribeiras A empresa de transportes 'Horários do Funchal' (HF) decidiu suspender o serviço na capital madeirense devido aos efeitos da depressão Charles que está a afectar o estado do tempo na Madeira.