HF retoma serviço com restrições de algumas carreiras
A companhia 'Horários do Funchal' vai retomar o serviço urbano de transporte colectivo de passageiros à excepção das carreiras conforme anunciado ontem à noite, na antevisão das medidas preventivas devido à passagem da depressão Charles pela Madeira.
A decisão foi divulgada há instantes pela empresa de transporte público urbano, na sequência da decisão de reabertura das ruas no centro do Funchal pelo Serviço Municipal de Protecção Civil.
A suspensão das carreiras urbanas durou, assim, menos de 2 horas, o suficiente para reavaliar as condições de segurança nas principais artérias viárias da cidade.
O ajustamento das carreiras urbanas foi definida "devido às condições meteorológicas adversas previstas para a RAM e no seguimento do encerramento das escolas decretado pelo Governo Regional", explica a HF.
HF suspende serviço de transporte devido ao risco de transbordo das ribeiras
A empresa de transportes 'Horários do Funchal' (HF) decidiu suspender o serviço na capital madeirense devido aos efeitos da depressão Charles que está a afectar o estado do tempo na Madeira.
Acessos ao Funchal reabertos, mas autoridades mantêm alertas
Os acessos ao Funchal foram entretanto reabertos, depois de terem estado encerrados como medida preventiva, precisamente para evitar deslocações e circulação desnecessárias durante o período mais crítico da passagem da depressão Charles pela Madeira.