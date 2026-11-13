Família de Machico pede apoio para recuperar casa inundada

Uma família de Machico, com crianças menores, pediu apoio ao Governo Regional para recuperar a habitação, parcialmente inundada na sequência da passagem da depressão Charles.

O pedido chegou à Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude no final do dia de ontem, revelou Paula Margarido à margem da formalização de contratos de concessão de incentivos a dez novos projectos empresariais na Região. A governante adiantou ainda que a situação já tinha sido encaminhada para o Instituto de Segurança Social da Madeira.

Segundo a secretária com a tutela da Inclsusão, trata-se de um agregado em que os adultos trabalham, mas cujos rendimentos não permitem suportar os custos de recuperação da habitação. A família não solicitou alojamento provisório, mas ajuda para fazer face aos danos, uma vez que todas as divisões da casa foram atingidas pela água.

"Os seus salários dão para fazer face às despesas diárias, mas não para fazer face agora a esta situação de requalificação da sua habitação", completou Paula Margarido.

Ainda no que respeita à depressão Charles, Paula Margarido adiantou que três pessoas da freguesia de São Roque, no Funchal, estavam acolhidas através da Linha de Emergência Social. "Do Charles, três", precisou. A governante esclareceu que as seis pessoas actualmente acolhidas através desta resposta não estão todas relacionadas com a mais recente depressão que atingiu a Madeira. "Este número de seis não é só do Charles, é incêndios, Bruna e Charles", explicou.

Paula Margarido referiu ainda que, das 16 pessoas que solicitaram acolhimento, algumas encontraram solução junto de familiares, enquanto um agregado foi acolhido através de uma resposta assegurada pela Câmara Municipal da Ribeira Brava.