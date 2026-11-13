Inteligência artificial em debate no Encontro de Educação na Ribeira Brava

O papel da inteligência artificial (IA) no ensino esteve em destaque no 4.º Encontro de Educação, realizado esta sexta-feira, na Ribeira Brava, sob o tema ‘IA na Sala de Aula: Humanizar o Ensino na Era Digital’.

Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, considerou que a IA já faz parte do quotidiano dos alunos e que o desafio passa por definir as regras e os objectivos da sua utilização.

O autarca reconheceu o potencial desta tecnologia no apoio aos professores e na adaptação da aprendizagem às necessidades dos alunos, mas sublinhou que "nenhuma máquina substitui a relação humana que está no centro da educação". Alertou também para o risco de a transformação digital acentuar desigualdades, defendendo que "uma escola mais digital tem de ser mais justa".

Jorge Santos recordou ainda o investimento municipal de cerca de 500 mil euros na educação, ao longo do atual ano letivo, através de vários apoios às famílias.

Presente na iniciativa, a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, defendeu que a inteligência artificial pode contribuir para preparar as crianças e os jovens para um futuro digital, dotando-os de conhecimentos e competências que lhes permitam acompanhar a evolução tecnológica e participar de forma crítica e responsável na sociedade.

“Não podíamos deixar a IA à porta, é preciso educá-los para saberem o melhor desta tecnologia de uma forma adequada”, afirmou a governante citada em comunicado de imprensa.

Promovido pelo Sindicato Democrático dos Professores da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, o encontro reuniu docentes e especialistas para debater diferentes dimensões da utilização da inteligência artificial no contexto educativo.

Marco Bento, Vânia Neto, Mário Martins e Luís Sousa são os oradores desta edição.