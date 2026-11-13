Selecionador da Dinamarca quer evitar que jogadores portugueses "brilhem"

O selecionador da Dinamarca, Brian Riemer, afirmou hoje que Portugal é melhor e que vai tentar que os jogadores portugueses "não brilhem demasiado", sábado, na quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol.

"Sabemos onde estão os pontos fracos, mas também os pontos fortes. Vai ser uma questão de não os deixar brilhar demasiado e não deixá-los ganhar vantagem. Fizemos o nosso trabalho de casa", disse o treinador de 48 anos na conferência de imprensa de antevisão, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga.

Há cerca de um mês e meio, Portugal foi à Dinamarca vencer por 4-2, jogo em que considerou que a Dinamarca esteve muito passiva nos primeiros 20 minutos, pelo que pediu mais agressividade à sua equipa.

"Sabemos que o novo treinador [Jorge Jesus] só tem quatro jogos. Esperamos que cheguem a todo o gás, têm uma equipa fantástica e não vejo razões para que não façam o que fizeram no Parken [estádio onde foi o jogo na Dinamarca]. São duas equipas que gostam de pressionar e de jogar com a bola, o que para os espetadores é muito bom para ver. Esperemos tirar vantagem nos momentos chave do jogo", afirmou.

O selecionador dinamarquês deixou muitos elogios a Portugal e pediu "coragem" à sua equipa.

"Não é segredo que vamos jogar contra um adversário melhor do que nós e vai depender muito da forma em que nos apresentarmos. Se conseguirmos dar o nosso melhor e mostrar a paixão que sentimos pelo jogo temos uma chance, mas não podemos dar a uma equipa como Portugal grandes oportunidades, porque eles vão punir-nos. Vamos usar todas as nossas ferramentas, mas vai ser uma tarefa bastante árdua", disse.

Dinamarca, segundo classificado do grupo A4, com seis pontos, e Portugal, primeiro, com 12 e já apurado para os quartos de final, defrontam-se a partir das 19:45 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo esloveno Rade Obreno