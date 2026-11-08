Duas derrocadas mobilizam bombeiros na Ribeira Brava

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertados, esta manhã, para duas derrocadas no concelho da Ribeira Brava, provocadas pelas condições meteorológicas adversas associadas à depressão Bruna.

Uma das ocorrências teve lugar na Fajã das Flores e a outra na Candelária, onde os deslizamentos de terras condicionaram a circulação rodoviária.

Em ambas as situações, os bombeiros deslocaram-se aos locais, procederam à sinalização das zonas afectadas e realizaram trabalhos de desobstrução da via.