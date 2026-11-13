Chefe da Mossad visita EUA em plena pressão de Netanyahu para reatar a guerra

O diretor dos serviços de informações externas de Israel (Mossad) está em Washington, num momento que existem relatos de uma pressão crescente do primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, para reatar a guerra contra o Irão, noticiou hoje o site Axios.

O portal norte-americano atribui a informação a três fontes que confirmaram a visita de Roman Gofman, um dos confidentes mais próximos de Netanyahu, para se reunir com altos dirigentes da administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Gofman terá reunido com o homólogo da CIA, John Ratcliffe, na capital norte-americana, antes de viajar para Miami, onde tem um encontro previsto com o enviado da Casa Branca para o Médio Oriente, Steve Witkoff.

A guerra com o Irão, iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica, está num impasse, sem que as partes encontrem uma saída diplomática.

O conflito alastrou-se posteriormente a várias regiões do Médio Oriente, incluindo os países do Golfo, Líbano e Iémen.

Teerão exige que Washington descongele os seus ativos no estrangeiro e suspenda as sanções, bem como o bloqueio naval à República Islâmica, em troca da reabertura do estratégico estreito de Ormuz à navegação comercial, que está sob ameaça militar desde o início do conflito.

Estas exigências foram rejeitadas pelos Estados Unidos, que insistem que o programa nuclear iraniano não pode resultar na obtenção de uma bomba atómica.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afastou na terça-feira uma nova grande operação militar contra o Irão, fazendo eco de declarações de Donald Trump, que considerou "improvável" retomar os ataques.

O Partido Republicano, que suporta a administração Trump, perdeu o controlo do Congresso norte-americano nas eleições intercalares realizadas em 03 de novembro, poucos dias após as legislativas em Israel, que deram a vitória ao Likud, de Netanyahu, mas sem maioria absoluta no parlamento (Knesset).

O seu principal adversário e líder do Yashar! (Íntegro!), Gadi Eisenkot, acabou por receber a maioria das recomendações dos partidos durante as consultas pós-eleitorais do Presidente israelita, Isaac Herzog, que o indicou para formar um executivo.

A poucos dias das eleições e também depois delas, a imprensa israelita noticiou que Benjamin Netanyahu tencionava atacar o Irão, mas foi travado pelo chefe do exército, Eyal Zamir, relatos que têm sido rejeitados pelo primeiro-ministro cessante.

Do mesmo modo, o gabinete do chefe do Governo desmentiu na quinta-feira notícias do portal israelita Ynet, que davam conta de uma acesa discussão entre Netanyahu e Trump sobre o conflito com Irão, durante um telefonema no fim de semana passado.

"Notícia falsa, completo absurdo", comentou o gabinete de Netanyahu, no seguimento de fontes anónimas familiarizadas com o conteúdo da chamada, citadas pelo Ynet, que relataram uma conversa especialmente tensa e uma delas a descrevê-la como uma "discussão infernal".

Discursando na terça-feira na sessão inaugural do Knesset, o chefe do Governo cessante insistiu na criação de um "governo de unidade nacional" para confrontar a "escuridão" que representa o Irão.

"Num futuro muito próximo, enfrentaremos pressões internacionais para aceitar um Irão com armas nucleares", avisou Netanyahu, observando que o novo parlamento só tem um caminho, que é "pôr de lado todas as outras considerações e formar um governo de unidade nacional".

Gadi Eisenkot, que propõe em alternativa um "governo de emergência nacional" sem Netanyahu, avisou hoje, numa carta aos israelitas, que a segurança de Israel "está acima de todas as outras considerações e nunca deve ser utilizada para ganhos políticos", em particular num "período delicado de transição".

O líder opositor e antigo chefe das forças armadas reuniu-se na quinta-feira com Netanyahu e o seu secretário militar, depois de exigir atualizações regulares em matéria de segurança e política externa enquanto decorre o período para negociar um executivo viável com os restantes partidos no parlamento.

Gadi Eisenkot tem 28 dias, a contar desde domingo passado, para apresentar uma solução de governo viável no parlamento, prorrogáveis por mais 14 dias.

Caso não seja bem sucedido, a decisão regressa ao Presidente Herzog, que indicará outro candidato e a contagem volta à estaca zero por mais 28 dias, sem possibilidade de prorrogação.