 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente fere uma pessoa na Ribeira Brava

Foto Google Streetview
Foto Google Streetview

Um acidente entre duas viaturas, ocorrida cerca das 7h20 desta manhã, causou um ferido ligeiro na Ribeira Brava.

O acidente aconteceu no cruzamento na denominada 'ponte vermelha', que tem sido, ao longo dos anos, local de muitos acidentes semelhantes,

Por isso, é uma zona regulada por semáforo e redução de velocidade especiais, obrigando os condutores a terem cautelas no cruzamento e na circulação no sentido de saída da vila.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e encaminhada para o Centro de Saúde, ambas as instituições vizinhas do local do acidente.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo