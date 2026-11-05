Acidente fere uma pessoa na Ribeira Brava
Um acidente entre duas viaturas, ocorrida cerca das 7h20 desta manhã, causou um ferido ligeiro na Ribeira Brava.
O acidente aconteceu no cruzamento na denominada 'ponte vermelha', que tem sido, ao longo dos anos, local de muitos acidentes semelhantes,
Por isso, é uma zona regulada por semáforo e redução de velocidade especiais, obrigando os condutores a terem cautelas no cruzamento e na circulação no sentido de saída da vila.
A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e encaminhada para o Centro de Saúde, ambas as instituições vizinhas do local do acidente.
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