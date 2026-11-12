Via encerrada volta a provocar filas na Via Expresso da Ribeira Brava
O congestionamento na Via Expresso da Ribeira Brava, provocado pela circulação regulada por semáforos, volta a repetir-se esta quinta-feira de manhã, com longas filas no sentido Funchal, sobretudo porque a promenade que liga a Tabua à Ribeira Brava, que ajuda sempre a descongestionar o trânsito, está encerrado.
Além disso, a Via Expresso 3 (que liga a saída da Via Rápida ao centro da Ribeira Brava) está encerrada, o que acaba por gerar um enorme congestionamento, uma vez que a circulação que, normalmente tem duas faixas, está a ser feita apenas no lado direito da ribeira, algo pouco usual, como se vê nas fotos.
Os automobilistas estão a enfrentar esperas superiores a 30 minutos para percorrer o trajecto entre o túnel da Tabua e a rotunda da Ribeira Brava. A fila estende-se por toda a extensão do túnel, com a plataforma Infovias a assinalar mais de três quilómetros de condicionamento de trânsito.
Semáforo está a provocar congestionamento na Via Expresso da Ribeira Brava
Sensor de velocidade está a reter o trânsito no sentido ascendente devido ao ‘excesso’ na circulação descendente
A situação repete-se um dia depois de o DIÁRIO ter noticiado que o semáforo com sensor de velocidade estava a provocar constrangimentos na circulação, devido ao encerramento temporário da via expresso descendente e à utilização da via ascendente nos dois sentidos. O sistema tem accionado repetidamente a luz vermelha, condicionando a passagem dos veículos no sentido ascendente.
Esta manhã, os automobilistas voltam a sentir os efeitos deste condicionamento, com a fila a prolongar-se por mais de três quilómetros e tempos de espera superiores a meia hora, a ajuntar ao facto de hoje, supostamente, tudo ter voltado ao normal em termos de mobilidade das pessoas.
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