Inteligência Artificial em debate no 4.º Encontro de Educação na Ribeira Brava

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, acolhe amanhã, 13 de Novembro, o 4.º Encontro de Educação, dedicado ao tema 'IA na Sala de Aula: Humanizar o Ensino na Era Digital'.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal da Ribeira Brava em parceria com o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira, pretende debater os desafios da Inteligência Artificial no ensino, nomeadamente as questões pedagógicas, éticas e de inclusão digital.

O programa reúne quatro oradores. Vão intervir Marco Bento, professor e investigador em tecnologia educativa; Vânia Neto, especialista da Microsoft EMEA; Mário Martins, professor e fundador das plataformas ‘Forma-te’ e ‘Transforma-te’; e Luís Sousa, CEO do Grupo ACIN. As intervenções abordarão a integração da IA nas escolas, a cidadania digital, a inovação pedagógica e a ligação ao mercado de trabalho.

O encontro destina-se a docentes de todos os grupos de recrutamento, sendo a participação gratuita e com dispensa de serviço docente.