Semáforo está a provocar congestionamento na Via Expresso da Ribeira Brava

O semáforo com sensor de velocidade instalado na via expresso ascendente, antes do quartel dos Bombeiros da Ribeira Brava, está a condicionar a circulação automóvel, provocando filas de trânsito naquele sentido.

A situação resulta do encerramento temporário ao trânsito da via expresso descendente, situada nas traseiras do Centro de Saúde da Ribeira Brava. Como alternativa, o troço ascendente, que liga a rotunda do campo de futebol à Via Rápida, passou a funcionar nos dois sentidos até ao cruzamento da Ponte Vermelha.

O problema está relacionado com o funcionamento do semáforo. Embora a circulação descendente não esteja sujeita à sinalização luminosa, a velocidade dos veículos nesse sentido parece interferir com o sensor instalado na via ascendente. Quando os automóveis que circulam no sentido ascendente seguem a menos de 50 km/h, o sistema tem accionado repetidamente a luz vermelha.

O resultado é um estrangulamento da circulação no sentido ascendente, com os automobilistas obrigados a aguardar pela abertura do sinal, enquanto no sentido descendente a passagem se mantém livre, sem qualquer condicionamento imposto pelo semáforo.

A situação está a gerar constrangimentos numa zona onde, devido ao encerramento de uma das vias, a circulação passou a fazer-se alternadamente nos dois sentidos.