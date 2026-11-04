Colisão provoca um ferido na entrada da Via Rápida na Ribeira Brava
Uma colisão rodoviária, ocorrida na entrada para a Via Rápida, na Ribeira Brava, no sentido Ribeira Brava–Funchal, provocou, há instantes, um ferido ligeiro.
O acidente teve lugar nas imediações da bomba de gasolina Repsol, tendo os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol sido accionados para prestar assistência à vítima. Até ao momento, não foi possível apurar o sexo nem a idade da pessoa ferida.
Após receber assistência no local, a vítima foi transportada pelos bombeiros para o hospital.
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