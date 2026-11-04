Colisão provoca um ferido na entrada da Via Rápida na Ribeira Brava

Uma colisão rodoviária, ocorrida na entrada para a Via Rápida, na Ribeira Brava, no sentido Ribeira Brava–Funchal, provocou, há instantes, um ferido ligeiro.

O acidente teve lugar nas imediações da bomba de gasolina Repsol, tendo os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol sido accionados para prestar assistência à vítima. Até ao momento, não foi possível apurar o sexo nem a idade da pessoa ferida.

Após receber assistência no local, a vítima foi transportada pelos bombeiros para o hospital.