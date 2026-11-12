Podengo do Porto Santo em destaque este fim-de-semana

A Casa do Povo do Porto Santo vai promover, esta sexta-feira e sábado, dois eventos dedicados ao mundo canino, com o objectivo de sensibilizar a população para os cuidados a ter com os animais e valorizar a raça podengo do Porto Santo.

Esta sexta-feira, pelas 20h30, a sede da Casa do Povo acolhe uma conferência subordinada ao tema 'Ter um Cão – Do Quintal à Lei', que terá como oradora a médica veterinária Sara Pinto da Silva.

A propósito desta iniciativa, a presidente da Casa do Povo do Porto Santo, Fátima Silva, explicou que o principal objectivo é sensibilizar os donos para a importância de assegurar o bem-estar dos animais, sublinhando que os cuidados não se limitam a dar-lhes água e comida.

"É preciso dar-lhes afecto e passear com os cães. Se queremos cuidar bem deles, temos de cuidar da sua saúde, garantir que estão devidamente vacinados e proporcionar-lhes uma alimentação adequada. Todos estes aspectos são fundamentais e é preciso ter consciência disso", afirmou.

Já no sábado, pelas 17 horas, a Alameda Infante D. Henrique será palco da V Mostra do Cão Podengo do Porto Santo, uma iniciativa que pretende promover e valorizar esta raça.

Fátima Silva manifestou satisfação pela continuidade do projecto, destacando o apoio financeiro da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, da Câmara Municipal do Porto Santo e do Gabinete da Administração Pública do Porto Santo, que considera fundamental para a realização do evento.

A responsável agradeceu igualmente o contributo da médica veterinária Sara Pinto da Silva e de José da Glória Rosado, pelo empenho demonstrado na continuidade da iniciativa e no reconhecimento futuro do podengo do Porto Santo como raça.

Segundo Fátima Silva, os criadores portossantenses demonstram uma grande dedicação aos seus animais, pelo que estas mostras representam uma oportunidade para divulgar e valorizar o podengo do Porto Santo.

"Estas iniciativas são muito importantes para que as pessoas percebam que vale a pena apostar nesta raça, porque são cães muito bonitos e elegantes", concluiu.