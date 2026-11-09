Porto Santo Line antecipa viagens devido ao mau tempo

A Porto Santo Line anunciou o cancelamento das viagens previstas para quarta-feira, 11 de Novembro, entre o Funchal e o Porto Santo, devido às condições meteorológicas adversas que poderão comprometer a segurança dos passageiros e do navio.

Em comunicado, informa que serão canceladas as ligações Funchal-Porto Santo, com partida às 8h00, e Porto Santo-Funchal, prevista para as 18h00.

Para assegurar alternativas aos passageiros afectados, a Porto Santo Line disponibilizou viagens extraordinárias para terça-feira, 10 de Novembro. As ligações terão partida do Funchal às 8h00 e regresso do Porto Santo às 18h00.

A empresa recomenda aos passageiros que contactem os seus serviços para obter informações adicionais e proceder às alterações necessárias nas reservas.

Os esclarecimentos podem ser solicitados através do telefone 291 210 300, do WhatsApp 962 025 500 ou do endereço de correio electrónico [email protected]. Os passageiros podem ainda dirigir-se aos balcões no Funchal e no Porto Santo.