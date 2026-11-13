Turista ferido na Levada das 25 Fontes
Homem alemão, de 58 anos, sofreu um corte numa perna e foi transportado para o Centro de Saúde da Calheta
Um homem de 58 anos, de nacionalidade alemã, ficou ferido esta manhã na sequência de uma queda num percurso pedestre na Levada das 25 Fontes, na Calheta.
O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 09h42, tendo sido mobilizados oito operacionais e três viaturas dos Bombeiros da Calheta e da Polícia Florestal.
A vítima apresentava um corte num dos membros inferiores e foi transportada para as urgências do Centro de Saúde da Calheta.
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