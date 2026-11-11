Porto Santo regista cinco ocorrências durante este temporal

A noite decorreu com relativa tranquilidade no Porto Santo, apesar de terem sido registadas cinco ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Charles. Todas as situações foram resolvidas pelas equipas municipais de prevenção, informou esta manhã a Câmara Municipal.

Foto Gonçalo Maia

As equipas estiveram permanentemente no terreno, acompanhadas pelo presidente da autarquia e pelo coordenador municipal da Protecção Civil, Artur Oliveira, assegurando o acompanhamento e a resolução das situações registadas.

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De acordo com a informação meteorológica disponível e a evolução das últimas horas, as condições climatéricas apresentam-se agora mais favoráveis, pelo que o período de maior severidade da depressão na ilha deverá ter passado.

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Apesar da melhoria, o município apela à população para manter a prudência, evitar deslocações desnecessárias e continuar atenta a eventuais alterações meteorológicas, sublinhando que nem todos os riscos estão ultrapassados.

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As equipas municipais vão continuar no terreno, acompanhando a evolução da situação e disponíveis para novas intervenções.

A autarquia agradeceu ainda o empenho das forças de segurança, dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, do coordenador municipal da Protecção Civil e dos colaboradores municipais mobilizados durante a noite.