Porto Santo encerra serviços municipais na quarta-feira

A Câmara Municipal do Porto Santo decretou o encerramento dos serviços municipais durante o dia desta quarta-feira, dia 11 de Novembro. Esta pretende ser uma das medidas preventivas e de salvaguarda da segurança dos trabalhadores e da população. Aliás, nesse sentido está agendada uma reunião para as 17 horas, com vista a articular e preparar a resposta a eventuais situações de emergência.

"Esta reunião contará com a articulação das entidades com responsabilidades na protecção, socorro e segurança da população, tendo como principal objectivo avaliar os riscos, definir orientações e procedimentos de actuação e assegurar que todos os meios humanos, técnicos e operacionais das entidades envolvidas estejam devidamente identificados, articulados e disponíveis para uma eventual necessidade de intervenção", explica nota à imprensa.

A autarquia faz questão de notar que "a realidade insular do Porto Santo e a sua condição de dupla insularidade representam desafios acrescidos perante situações meteorológicas extremas, nomeadamente ao nível da eventual mobilização de meios de socorro e apoio provenientes do exterior. Esta circunstância reforça a importância de uma atuação antecipada, coordenada e preventiva".

A Câmara Municipal faz ainda um apelo à população para que adopte uma postura de máxima precaução, seguindo rigorosamente as recomendações da Proteção Civil e das autoridades competentes. O município deixa ainda uma palavra de especial atenção às famílias, apelando a que aproveitem este período para salvaguardar os seus familiares, em particular crianças, idosos e pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

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