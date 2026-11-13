Viatura fica em contramão na Rua 31 de Janeiro
Acidente ocorreu junto ao Jardim de Santa Luzia
Um acidente de trânsito ocorrido esta tarde na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, deixou uma viatura posicionada em contramão, em frente ao Jardim de Santa Luzia.
A ocorrência motivou a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP) no local.
Não há feridos a registar e, apesar do acidente, o trânsito está a fluir com normalidade.
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