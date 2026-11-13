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Viatura fica em contramão na Rua 31 de Janeiro

Acidente ocorreu junto ao Jardim de Santa Luzia

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foto SCT

Um acidente de trânsito ocorrido esta tarde na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, deixou uma viatura posicionada em contramão, em frente ao Jardim de Santa Luzia.

A ocorrência motivou a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP) no local.

Não há feridos a registar e, apesar do acidente, o trânsito está a fluir com normalidade.

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