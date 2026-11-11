Falhas de electricidade marcam chegada de 'Charles' ao Porto Santo

Os efeitos da depressão Charles também já começaram a fazer-se sentir no Porto Santo, onde foram registadas algumas falhas no fornecimento de electricidade e dificuldades nas comunicações.

O presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista, admitiu a possibilidade de desalojamentos durante a madrugada, numa altura em que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas a partir das 2 horas.

"Estamos a começar a sentir os primeiros efeitos mais intensos daquilo que estava previsto", afirmou o autarca, em declarações à RTP Notícias, destacando o vento como uma das principais preocupações.

Nuno Batista explicou que o Centro de Operações e Coordenação da Protecção Civil foi activado às 17 horas, estando todas as equipas mobilizadas para responder a eventuais situações de emergência.

Estamos preparados para o que possa acontecer. A experiência do recente tornado e as obras realizadas para enfrentar os efeitos das alterações climáticas reforçaram a nossa capacidade de resposta. Apesar da dupla insularidade e da ausência de apoio imediato de outros concelhos, estamos confiantes. Toda a comunidade, incluindo as instituições públicas e privadas, está mobilizada e pronta para intervir. Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

A preocupação estende-se às zonas costeiras, onde foram encerrados preventivamente alguns acessos e áreas balneares. "Fizemos todos os esforços necessários para retirar as pessoas que estavam mais próximas da costa, bem como as viaturas", adiantou.

O Porto de Abrigo do Porto Santo encontra-se igualmente encerrado, sem actividade operacional prevista para as próximas horas.

Questionado sobre a possibilidade de ser necessário retirar moradores das suas habitações, o presidente da autarquia não afastou esse cenário. "Temos identificadas algumas habitações que apresentam sinais de degradação e que poderão exigir uma intervenção", revelou.

A atenção está também centrada nos idosos que vivem sozinhos ou sem acompanhamento regular. Nuno Batista anunciou que irá realizar rondas durante a madrugada, acompanhado pelo coordenador municipal de Protecção Civil, para avaliar eventuais necessidades de apoio.

O Exército também colocou os seus meios à disposição para responder a possíveis situações de desalojamento, dificuldades no fornecimento de alimentação ou outras necessidades sociais.

Recordando a dupla insularidade, o autarca sublinhou as limitações da capacidade de resposta da ilha. "Não temos outro concelho próximo que nos possa prestar auxílio imediato numa situação mais complicada", sublinhou.

Nuno Batista apelou ainda à população para que permaneça em casa e siga as recomendações das autoridades, reforçando que a prevenção será fundamental para enfrentar as próximas horas.