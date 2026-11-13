Reforço das recomendações aos visitantes dos percursos pedestres classificados

Na sequência da reabertura de alguns percursos pedestres classificados, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que, embora os percursos agora reabertos reúnam as condições necessárias à sua utilização, à data do levantamento efectuado, a passagem da depressão Charles provocou diversas alterações no terreno, algumas das quais continuam a exigir acompanhamento e intervenção.

Entre as situações identificadas, destacam-se a possibilidade de queda de pedras, árvores e ramos, pequenas derrocadas e deslizamentos de terras, bem como outras ocorrências que poderão provocar condicionamentos pontuais ao longo dos percursos.

Desde a primeira hora após a passagem da depressão Charles, o IFCN, através das suas equipas operacionais, equipas técnicas, corpo de Polícia Florestal, encontram-se no terreno a desenvolver trabalhos de avaliação dos danos, desobstrução e recuperação dos percursos afectados.

As intervenções têm vindo a decorrer de forma progressiva, procurando dar resposta às situações identificadas e restabelecer as condições de utilização dos percursos, num processo que, atendendo à extensão dos danos e às características do território, exige tempo, meios e uma intervenção continuada e criteriosa.

Neste sentido, solicita-se a colaboração de todos os visitantes para que, caso detetem situações anómalas, designadamente as anteriormente referidas ou outras que possam comprometer as condições de circulação, procedam à sua comunicação ao IFCN (Telefone: (+351) 213 507 900 ou através do e-mail: [email protected]), contribuindo, assim, para uma mais rápida identificação das ocorrências e para a adoção das medidas que se revelem necessárias.

Importa salientar que as condições naturais do território estão sujeitas a alterações, podendo ocorrer novas situações de instabilidade ou condicionamentos pontuais, mesmo nos percursos que já foram reabertos, particularmente na sequência de condições meteorológicas adversas. Por este motivo, recomenda-se a todos os visitantes que mantenham uma atitude de atenção e prudência durante a realização dos percursos, respeitem a sinalização existente e eventuais condicionamentos e cumpram as normas de utilização e segurança estabelecidas.

Relativamente aos percursos que permanecem encerrados, o IFCN esclarece que a sua reabertura ficará dependente da conclusão das intervenções e da reposição das condições necessárias à sua utilização, não sendo possível, nesta fase, antecipar uma data para a sua concretização.

O Instituto continuará a acompanhar a situação no terreno e a actualizar a informação sobre o estado da rede de percursos pedestres classificados, em função da evolução dos trabalhos e da avaliação das condições de transitabilidade.

A segurança e a qualidade da experiência dos visitantes são uma prioridade para o IFCN. O Instituto agradece a compreensão, prudência e colaboração de todos os utilizadores dos percursos pedestres classificados, apelando ao cumprimento das recomendações de utilização e à consulta da informação atualizada sobre o estado dos percursos antes de qualquer deslocação.

Relembre-se que a Região Autónoma da Madeira dispõe de uma rede de 42 percursos pedestres classificados (PR – Pequena Rota), distribuídos pelas ilhas da Madeira e do Porto Santo, que totalizam aproximadamente 240 quilómetros. Esta rede integra 39 percursos na ilha da Madeira e 3 na ilha do Porto Santo, constituindo um importante recurso para a valorização do património natural e para a dinamização da atividade turística regional.