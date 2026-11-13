Direcção Regional de Educação assinala Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada

A Direcção Regional de Educação promove, no próximo dia 16 de Novembro, entre as 10h00 e as 11h30, no Auditório Professor Inácio Silva, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, uma cerimónia evocativa do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada.

A iniciativa, integrada no Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), pretende homenagear as pessoas que perderam a vida ou ficaram com sequelas em consequência de acidentes rodoviários, bem como os seus familiares e amigos.

Visa ainda sensibilizar os jovens para a importância de uma condução responsável, recordando que a utilização de ciclomotores e motociclos exige habilitação legal, respeito pelas regras de trânsito e uma atitude prudente. A adoção de comportamentos seguros na estrada continua a ser uma das principais formas de prevenir acidentes e evitar as suas consequências mais graves.

O programa terá início com a apresentação de uma poesia original dedicada à memória das vítimas, seguindo-se três breves intervenções dirigidas sobretudo a alunos do ensino secundário. Serão abordados os principais indicadores da sinistralidade rodoviária associados à condução de ciclomotores e motociclos, os procedimentos adequados perante um acidente e a importância da condução defensiva e preventiva. A cerimónia terminará com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da estrada.

Em 2026, ano em que o PRER celebra duas décadas de existência, a iniciativa conta com a colaboração da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, da Divisão Policial de Câmara de Lobos, da Cruz Vermelha Portuguesa — Delegação da Madeira e da Escola de Condução do Campanário.

A cerimónia constitui também uma oportunidade para reconhecer o trabalho das forças de segurança e das equipas de emergência médica na proteção e no salvamento de vidas.

Instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005, o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada é assinalado anualmente no terceiro domingo de novembro. Na Região Autónoma da Madeira, a efeméride é evocada de forma contínua desde o ano lectivo 2007/2008, no âmbito do PRER.